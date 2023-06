Selfie inusitada durante gravação do Jornal Nacional viraliza

677

Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha #JN #JornalNacional pic.twitter.com/kUZ840rxdM %u2014 Matheus Nunes (@MathheusNunes) June 15, 2023

Um acontecimento peculiar chamou a atenção dos telespectadores durante a chamada do Jornal Nacional na quarta-feira (14/6). A cena ocorreu na redação, atrás da bancada dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. É importante destacar que a chamada é previamente gravada, não sendo transmitida ao vivo como o restante do telejornal.

Momento da selfie foi capturado pelas câmeras do JN (foto: AFP)

A gafe, que provocou risos e comentários nas redes sociais, foi protagonizada por duas mulheres que foram flagradas tirando uma selfie descontraída enquanto os âncoras gravavam a chamada para o programa jornalístico da Rede Globo.Um usuário do Twitter compartilhou o vídeo, que foi postado no perfil oficial das redes sociais do Jornal Nacional, e escreveu: “Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha”.

Outro internauta reagiu ao post afirmando: “O Bonner percebeu”. Enquanto outro comentou: “Alguém vai levar uma bronca”.