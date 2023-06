Edição especial da 'BH Beatle week' vai até sábado (17/6), no Cine Brasil

677

Criado com o objetivo de manter viva a obra de John, George, Paul e Ringo, além de lembrar os festivais da cidade inglesa de Liverpool, o projeto "BH Beatle week" está de volta, após ser interrompido em 2019. As apresentações ocorrerão de hoje (15/6) a sábado (17/6), no Cine Theatro Brasil Vallourec. As atrações são Aggeu Marques, Affonsinho, Márcio Greyck, Paulinho Pedra Azul, Cláudio Venturini, Luiz Carlos Sá (da dupla Sá & Guarabira), grupo Minas e os Beatles e banda Beatles Rock Show.





Aggeu pretende se dedicar à carreira autoral. “Estou gravando um EP que será lançado em agosto. Vou continuar tocando muita coisa dos Beatles, claro, mas de maneira mais intimista, somente voz e violão. Agora quero dedicar a energia que tenho à carreira solo”, diz.

Referência beatlemaníaca

Criada em 2012, a “BH Beatle week” se tornou referência para beatlemaníacos ao adotar o modelo do festival realizado em Liverpool, berço dos Fab Four. “Confesso que não estava querendo voltar para a 'Beatle week', mas o pessoal me convidou e resolvi aceitar, pois o projeto reinaugurou o Cine Brasil há 10 anos”, conta Aggeu.





“Belo Horizonte tem essa história de ser a capital brasileira da beatlemania. Na América do Sul, apenas Buenos Aires tem tanto amor pelos Beatles quanto BH”, comenta.





A primeira edição do projeto ocorreu no Palácio das Artes, depois de Aggeu e a Orquestra Ouro Preto se apresentarem em Liverpool. A programação se estendeu ao chamado “circuito do rock” da capital.

“Ano após ano, a coisa foi só crescendo. A gente chegou a ter aqui grupos da Inglaterra, Estados Unidos, Itália e da América do Sul. Do Brasil, então, nem se fala”, relembra o cantor. Representantes do Cavern Club, espaço ligado ao início dos Beatles, também vieram a Minas. “Éramos apoiados oficialmente por eles”, diz Aggeu.





O músico ressalta que o projeto não era “ajuntamento de bandas cover”, pois ele sempre buscou chamar a atenção para a influência dos Beatles sobre a obra de outros artistas. Foi o caso de Beto Guedes, Flávio Venturini, Lô Borges, Fernanda Takai, Sideral, Cláudio Venturini, Tavito (1948-2019) e Tunai (1950-2020), que também se apresentaram no evento.





“Nesta quinta-feira, além de mim, na voz e violão, haverá o show 'Minas e os Beatles', com Paulinho Pedra Azul, Márcio Greyck, Affonsinho, Cláudio Venturini e Luiz Carlos Sá. Cada um tocará três músicas e, no final, todo mundo se junta no palco”, informa Aggeu, destacando também a homenagem que será feita ao cantor e compositor mineiro Tunai.





“Na sexta-feira, o show é comigo e a banda Yesterdays, formada por Flávio Freitas (bateria), Christian Magalhães (baixo), Lucas Bandeira (guitarra solo), Carlos Ivan (teclados), Silvio Campos (teclados), Eduardo Santos (percussão) e Valderrama (percussão), além de um quinteto de metais. O show 'Paul in concert' é a reedição do primeiro que a gente fez, em 2013. São apenas músicas do Paul, tanto nos Beatles quanto em sua carreira solo”, conta ele.





No sábado (17/6), o show “George Harrison 80 anos”, dedicado ao repertório do autor de “My sweet Lord”, ficará a cargo da Beatles Rock Show, banda formada por Guilherme Rancanti (guitarra solo), Khadhu Capanema (guitarra base), Bhydhu Capanema (bateria), Marcelo Cioglia (baixo), Carlos Ivan (teclados) e Lucas Bandeira (guitarra solo).





“BH BEATLE WEEK”

• Nesta quinta-feira (15/6), às 20h, com Aggeu Marques, Paulinho Pedra Azul, Márcio Greyck, Affonsinho, Cláudio Venturini e Luiz Carlos Sá

• Na sexta (16/6), às 21h, com Aggeu Marques, The Yesterdays e quinteto de metais

• No sábado (17/6), às 20h, com Beatles Rock Show

>> Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Ingressos de R$ 60 a R$ 280 (combo para os três dias). Informações: (31) 3201-5211