Simony, aos 46 anos, compartilha tratamento contra câncer de intestino

Pesquisas indicam que casos de início precoce estão se tornando cada vez mais frequentes. (foto: Instagram/Reprodução) A cantora Simony,de 46 anos, compartilhou nesta quarta-feira (14/6) em suas redes sociais seu tratamento contra o câncer de intestino, doença que lhe foi diagnosticada em agosto de 2022. A artista está no Hospital do Coração (HCor), localizado em São Paulo, onde realiza o quarto ciclo de quimioterapia e imunoterapia.









Leia: Simony retoma tratamento contra câncer de intestino grosso Em sua postagem, Simony expressou seus sentimentos em relação à sua saúde e afirmou que, apesar do cansaço e da tristeza, acredita na eficácia do tratamento. "Continuo firme nesta caminhada. Há dias em que me sinto exausta, mas recordo tudo o que ainda tenho a conquistar, o quanto Deus me amparou até este momento e as promessas dele para minha vida", declarou.









O câncer de intestino tem sido cada vez mais comum em pessoas com menos de 50 anos, como Simony e Preta Gil. As cantoras estão fora da faixa etária em que a doença é mais frequente, que é entre 60 e 65 anos. No entanto, pesquisas indicam que casos de início precoce estão se tornando cada vez mais frequentes.