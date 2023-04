Simony retoma tratamento contra câncer de intestino grosso

Simony foi diagnosticada em agosto do ano passado (foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Simony terá que retomar o tratamento contra o câncer de intestino grosso. Em publicação nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (26), a artista revelou um vídeo em que seu médico, Fernando Maluf, fala sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença, que foi diagnosticada em agosto do ano passado.

"A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal", disse ele, no início do vídeo, referindo-se aos seis meses anteriores de quimioterapia. "Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de químio mais imunoterapia".

O oncologista reforçou que Simony "está animada, positiva". "Ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta", completou. Na legenda do vídeo, a cantora falou que será transparente sobre a evolução de seu quadro e fez pedidos: "As orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre".

Em entrevista recente ao site F5, Simony contou mais detalhes sobre o momento que está enfrentando. "Isso ressignificou tudo em mim. Hoje, sempre que eu acordo, é o dia mais importante da minha vida. Não faço mais planos longos nem nada obrigada, minha única obrigação é ser feliz. Passo mais tempo com a família", disse ela.