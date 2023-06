Elliot Page fala sobre transição de gênero, carreira e livro 'Pageboy'

677

No livro 'Pageboy', Elliot compartilha sua história pessoal e aborda temas como militância e política. (foto: Reprodução Instagram ) Elliot Page, conhecido por seus papéis em filmes como 'A Origem' e 'X-Men 3: O Confronto Final', tem uma história única para compartilhar. Aos 36 anos, o ator transgênero lançou, recentemente, seu livro 'Pageboy', publicado pela Intrínseca, no qual relata sua experiência de se descobrir como um homem diante das câmeras e a luta contra traumas e abusos ao longo de sua vida. Sua atuação em 'Juno', há 15 anos, rendeu-lhe uma indicação ao Oscar e, apesar de ter interpretado uma adolescente grávida, Page afirma ter carinho pela personagem, mesmo que isso o faça lembrar de um período difícil em sua vida, em que precisou esconder sua disforia de gênero.





Antes de se identificar como trans, Page já se sentia atraído por roupas tipicamente masculinas, mas era obrigado a usar vestidos em eventos relacionados a 'Juno'. Foi somente em 2014 que ele falou abertamente sobre sua sexualidade, assumindo-se como lésbica em um evento sobre direitos humanos em Las Vegas, EUA. Contudo, sua jornada de autodescoberta não parou por aí: em 2020, Elliot Page anunciou à imprensa que era um homem trans.





A fama trouxe desafios e recursos, permitindo que Page buscasse os tratamentos necessários para sua transição. Ele destaca que é um homem privilegiado, tendo gasto cerca de R$ 60 mil para realizar a cirurgia de mastectomia em uma clínica particular. A consciência sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade trans veio durante a produção da série documental 'Gaycation', na qual Page visitou diversos países para conhecer diferentes realidades da população LGBTQIA+.





Em 2016, Elliot Page esteve no Brasil e entrevistou Jair Bolsonaro, que na época ainda não era presidente. A conversa, marcada por comentários homofóbicos, não surpreendeu Page, que afirma estar ciente do aumento de projetos anti-LGBTQIA em diversos países, como a recente lei na Flórida, EUA, que proíbe tratamentos de transição de gênero para menores de idade.





No livro 'Pageboy', Elliot compartilha sua história pessoal e aborda temas como militância e política. Ele também reflete sobre a transfobia em Hollywood e no mundo, acreditando que há apenas uma pequena melhora na representatividade e compreensão. A Netflix, por exemplo, tem dado passos nessa direção, alterando o nome do ator nas fichas de produções em que participa e adaptando seu personagem na série 'The Umbrella Academy' para acompanhar sua transição na vida real.





Um dos próximos projetos de Elliot Page é o filme 'Close to You', dirigido por Dominic Savage. Realizando um sonho de infância, Page já se fantasiou como o personagem principal do filme 'E.T. - O Extraterrestre', um capítulo novo em sua vida, no qual ele finalmente se sente vivendo de verdade.