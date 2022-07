Espaço do Conhecimento UFMG convida a olhar o céu e ouvir música hoje

A programação no Espaço do Conhecimento é gratuita e tem início às 11h de hoje (foto: Acervo Núcleo de Astronomia/Divulgação)





O Espaço do Conhecimento, equipamento da UFMG na Praça da Liberdade, recebe neste sábado (23/07) uma programação especial ao longo de todo o dia, como parte da 54a edição do Festival de Inverno da UFMG, que se encerra hoje. Desde que foi inaugurado, em 2010, o Espaço do Conhecimento integra anualmente a programação do festival.









As atrações começam às 11h, com a primeira sessão do planetário. Ao longo do dia, o espaço exibirá projeções sobre diversos temas relacionados ao universo astronômico. Às 16h, uma das sessões abordará o impacto da atividade mineradora no estado.





Às 14h haverá oficina de Libras para crianças. Sem a necessidade de conhecimento prévio, a oficina propõe uma apresentação lúdica aos conhecimentos básicos da Língua Brasileira de Sinais.





O destaque do dia fica por conta do concerto “Ars Nova no museu”, às 17h. Regido pelo maestro Lincoln Andrade, o coral da UFMG apresenta um repertório que vai desde clássicos da MPB - com um medley de canções de Milton Nascimento -, a duas composições de autoria do coro, “Ponto de Oxum Yemanjá” e “Baião armorial”.





O coral se apresenta no hall do 5o andar, especialmente adaptado para a performance e sujeito à lotação. A proposta visa a aproximar o coral de um público mais amplo, para além dos ouvintes e amantes da música clássica.





Terraço

Fechando a programação, o Terraço Astronômico se abre para sessões de 15 minutos cada uma, com 10 pessoas tendo acesso aos dois telescópios disponíveis para observação e questionamentos aos mediadores que acompanham a viagem astral. Serão distribuídas, no total, 70 senhas, a partir das 17h30.





Sibele considera que o Festival de Inverno da UFMG é mais uma oportunidade para que o público desfrute dos dispositivos culturais disponíveis. Retornando progressivamente com as atividades desde dezembro de 2021, o Espaço do Conhecimento tem recebido comentários positivos da comunidade belo-horizontina, segundo ela.





"Tivemos em abril e maio um recorde de visitas presenciais, se comparadas aos anos anteriores à pandemia. A gente percebe que as pessoas têm buscado essas atividades fora de casa, depois desses anos de distanciamento social”, diz.





“Temos tido uma procura muito grande pelas nossas atividades no planetário, a observação noturna nos telescópios, as visitas às exposições, e a gente tem percebido uma satisfação com as visitas."





54° FESTIVAL DE INVERNO DA UFMG

Neste sábado (23/7), atividades gratuitas, das 11h às 20h45, no Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários).





*Estagiário sob a supervisão da editora Silvana Arantes