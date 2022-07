Festival de Inverno de Nova Lima oferece atrações musicais e gastronômicas

A Happy Feet abre a programação de amanhã do evento, com um repertório alegre e dançante (foto: Thais Moreira/Divulgação)





A temporada de eventos ao ar livre ganha neste fim de semana mais um programa de peso. Neste sábado (23/7) e domingo, em Alphaville, será realizada a oitava edição do Festival de Inverno de Nova Lima. Misturando música e gastronomia, o evento terá uma programação bem diversa.





Hoje as atrações são o grupo Caraivana, de choro e samba; o Thunder Blues, grupo de Belo Horizonte que incorpora elementos do rock, soul e funk ao blues, e o cantor gaúcho Armandinho, um dos nomes mais populares do reggae com sotaque pop.





Já no domingo todas as atrações são prata da casa: Samuel Rosa, em apresentação com seu quarteto; a banda Happy Feet e Wilson Sideral no show “Tropical blues”, que vai contar com a participação de Toni Garrido.





“Em todo lugar que a gente vem tocando, a vibração do público está diferente. As pessoas estão com muita sede de música ao vivo, e isto é muito gratificante para a gente”, comenta o trompetista Marcelo Costa, da Happy Feet.





Sideral concorda: “Depois de um tempão fazendo live, que foi o que salvou a gente (os músicos), recomeçamos os shows no meio do ano passado, antes da nova onda (da COVID-19), quando tivemos que parar de novo. Agora, com todo mundo vacinado, a agenda está dando uma aquecida e os eventos estão bem animados”.





Repertório





A Happy Feet será a primeira atração do domingo, com show a partir das 14h. O grupo, criado há 14 anos, conta com Fred Natalino ao piano, Yan Vasconcellos no baixo, Bo Hilbert na bateria, além de Costa. Recentemente, a banda passou a contar com uma nova vocalista, a cantora Thais Moreira.





“Ensaiamos com ela o repertório antigo e também o novo. Como a Thais tem uma voz bonita para soul, incluímos duas ou três músicas do Stevie Wonder. Hoje o show está bem para cima, alegre, para o pessoal dançar”, comenta Costa. A apresentação deste domingo ainda vai contar com a participação do saxofonista Sérgio Danilo.





Costa ainda comenta que não só os eventos de modo geral voltaram com muita força em BH, como também a procura por shows de jazz. “Isto vem acontecendo não só com os festivais e festas, mas também com restaurantes, que vêm colocando atrações de jazz, o que tem movimentado bastante a cena.”





No show “Tropical blues”, projeto de releituras de canções da música pop em formato blues iniciado em 2017, Sideral, na guitarra e na voz, vem tocando ao lado de bambas: o baterista Felipe Continentino, o pianista Marcos Abjaud e o baixista Bruno Vellozo, todos instrumentistas da cena jazzística e instrumental de BH. Completando o grupo, há ainda os vocalistas Jaiminho Silva e Hamilton Carmo. A apresentação de amanhã também vai contar com a presença do gaitista Samir Chammas.









Wilson Sideral terá Toni Garrido como convidado no show %u201CTropical blues%u201D (foto: Hercules Rakauskas/Divulgação) Ainda que esteja entre bambas, Sideral comenta que sua praia é o blues rock. “Como roqueiro, eu me arrisco um pouco no jazz, mas precisava voltar lá atrás para tocar como eles. É um pouco de coragem e de cara de pau”, brinca ele, sobre a formação de um grupo de virtuoses.

Convidado

Ao longo da carreira, Sideral já dividiu palco em diferentes ocasiões com Toni Garrido – até chegou a puxar o trio Expresso 2222 no carnaval de Salvador, quando Gilberto Gil deu uma desacelerada e chamou o ex-vocalista do Cidade Negra para comandar algumas noites. A ideia para o show deste domingo é dividir com Garrido canções que fazem parte da história de ambos.





“Tropical blues” surgiu em 2017 como um EP com sete faixas em que Sideral releu grandes canções da música brasileira, como “Eclipse oculto” (Caetano Veloso) e “Pétala” (Djavan) em formato blues. O projeto continuou com o segundo volume, de 2019, e mais sete faixas, “A minha menina” (Jorge Ben) e “Nada por mim” (Herbert Vianna). O terceiro, que encerra a trilogia, será lançado neste ano.





“No novo faço incursões na música nordestina. Tem uma viagem de moda de viola, que remete ao blues raiz. A ideia sempre foi encontrar esse sotaque blues no Brasil. É uma coisa bonita que existe em algumas canções brasileiras, mas eu quis amplificar um pouco mais”, diz Sideral. Mesmo trabalhando em cima de versões, ele lançou, a cada um dos EPs, canções de sua autoria.





Assim como os anteriores, “Tropical blues – Volume 3” vai ser lançado em formato audiovisual. “Este vai ter uma surpresa, pois Belo Horizonte estará em um lugar central”, comenta o músico.









FESTIVAL DE INVERNO DE NOVA LIMA

Neste sábado (23/7), das 13h às 23h, e no domingo (24/7), das 12h às 22h, no Espaço CSul – Alphaville Lagoa dos Ingleses. Ingressos: R$ 90 (individual) e R$ 160 (passaporte para os dois dias). Gratuito para crianças até 10 anos. Vendas: http://sympla.com.br/festivaldeinverno





AGENDA CHEIA

A Happy Feet vai se desdobrar neste fim de semana. Além do show do Festival de Inverno de Nova Lima, no domingo, a banda faz, neste sábado (23/7), duas apresentações. Às 16h, toca no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, 680, dentro da programação do festival Tudo é Jazz. O show tem entrada franca. E, a partir das 20h, se apresenta no Villeon Restaurant (Rua Luiz Soares da Rocha, 21, Luxemburgo. Mais informações: (31) 97207-7593).









Programação

Sábado (23/7)

13h – DJ Ana Jablonski

14h30 – Thunder Blues

15h – DJ Ana Jablonski

17h – Caraivana

19h – DJ Ana Jablonski

19h30 – Armandinho

21h30 – DJ Ana Jablonski





Domingo (24/7)

12h – DJ Jaka

14h – Happy Feet Jazz Band

15h – DJ Jaka

16h30 – Wilson Sideral convida Toni Garrido

18h30 – DJ Vavá

19h – Samuel Rosa Quarteto Acústico

21h – DJ Vavá