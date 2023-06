Filme do Giramundo faz Beethoven se apaixonar pelo Brasil

677

O alemão Beethoven é apresentado pela fada Maya a Heitor Villa-Lobos na produção dirigida pelo Giramundo (foto: Giramundo/reprodução)

No filme "O menino Beethoven visita o Brasil", as crianças se aproximam da música clássica de forma lúdica e interativa, por meio dos bonecos do Grupo Giramundo. Desanimado com sua rotina na Europa do século 18, o compositor alemão passa a odiar música. Nesse momento, surge a fada Maya, que promete levá-lo para um lugar com sons maravilhosos.









“A gente quer levar esse tipo de conhecimento de um jeito novo e divertido para que as crianças se informem sobre o nosso passado musical, tão vasto e importante. Temos grandes compositores no Brasil. O filme possibilita à criança aprender um pouco mais sobre outra época e outro tipo de música”, explica.





Com direção musical de Marcelo Caldi e roteiro do compositor, ator e cantor Edu Krieger, a trilha sonora foi gravada especialmente para o filme. No repertório estão os clássicos “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Bumberto Teixeira.

Fada conduz Beethoven pela música brasileira

A aventura musical é guiada pela fada que apresenta a história de cada personagem, mencionando fatos e curiosidades. O jovem Beethoven, inspirado pelo passeio brasileiro, recupera o amor pela música. Quando volta para a Europa, o alemão compõe “Ode à alegria”.





Beatriz Apocalypse explica que o grupo trabalhou com muppets, os bonecos de luva. Responsável pelo design dos personagens, ela estudou as características principais de cada um deles para depois transformá-los em desenho.





“O Giramundo participou de todo o processo: construção dos bonecos, voz, manipulação, gravação e edição. Para nós, tudo foi muito enriquecedor, é um estudo de todos os ângulos”, afirma. Desde a estreia do filme no YouTube, no último domingo, o grupo vem recebendo retorno positivo de famílias, conta Beatriz.





Todos os bonecos estão guardados no museu da companhia, no bairro Colégio Batista. O acervo reúne material ligado aos 50 anos do Giramundo, além da maior coleção de teatro de bonecos do país.

Desde 2003, o Giramundo trabalha com vídeos. Em agosto, estreia a série inspirada no projeto “Música de brinquedo”, parceria da companhia com a banda Pato Fu que faz muito sucesso nos teatros.





Ainda este ano, a trupe planeja produzir musical sobre a vinda de Bach ao país. Outro plano é também levar o visitante Beethoven para o palco em 2023.

“O MENINO BEETHOVEN VISITA O BRASIL”

Filme do Grupo Giramundo. Disponível gratuitamente no canal da companhia no YouTube.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





Beatriz Apocalypse, diretora do grupo de teatro de bonecos, afirma que o filme celebra a beleza e a diversidade da música brasileira.