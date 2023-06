Escritora Carla Madeira participa de encontro de mulheres na Casa Belloni

677

Carla Madeira se destaca na literatura e na publicidade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A escritora Carla Madeira é a convidada do encontro “O feminino em mim”, que acontece nesta quarta-feira (7/6), a partir das 19h30, no jardim da Casa Belloni (Avenida João Pinheiro, 287 – Centro). O bate-papo, exclusivo para mulheres, aborda temas direcionados ao universo feminino, como autoaperfeiçoamento, netweaving e empreendedorismo. A noite contará com a participação da cantora Jhessy Vilas.

Autora dos romances “Tudo é rio”, “A natureza da mordida” e “Véspera”, a mineira Carla está entre os nomes da literatura mais prestigiados do país. Em 2022, seus três livros ficaram entre os 10 mais lidos do Brasil, com "Tudo é rio" ocupando o primeiro lugar.

No bate-papo desta noite, Carla falará ainda sobre temas relacionados à sua trajetória profissional. Ela comanda a agência de publicidade Lápis Raro. Inscrições custam R$ 60, via Sympla. É preciso confirmar o interesse pela vaga por meio do WhatsApp (31) 99165-9778.