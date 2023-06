Jennifer Lopez e Ben Affleck adquirem mansão por R$ 300 milhões

677

Jennifer Lopez e Ben Affleck dão um passo adiante em sua vida conjugal. (foto: Michael Tran/AFP)

A atriz e cantora Jennifer Lopez e seu marido, o também ator Ben Affleck, finalizaram a compra de uma espetacular mansão em Beverly Hills, avaliada em aproximadamente R$ 300 milhões. A transação, realizada à vista e em dinheiro, levou cerca de uma semana para ser concluída, após dois anos de intensa procura por uma residência.





A suntuosa propriedade possui 20 mil metros quadrados, abrigando 12 quartos, 25 banheiros e 15 lareiras. Além disso, o espaço conta com um cinema, uma sala de vinhos, um whisky lounge e um completo spa que dispõe de serviços de cabeleireiro e manicure, sauna e sala de massagens. Há ainda uma instalação esportiva separada de aproximadamente 450 metros quadrados, que inclui uma quadra coberta de pickleball, um ringue de boxe e um salão de esportes.





Outras comodidades da mansão incluem uma guarita com dois quartos e uma garagem coberta com capacidade para 10 carros, além de um estacionamento externo que pode acomodar até 80 veículos. A luxuosa residência está localizada em Beverly Hills, a apenas 20 minutos do aeroporto particular de Van Nuys. A mansão impressiona não apenas pelo seu valor, mas também pelas inúmeras opções de entretenimento e conforto que oferece aos seus moradores.