Zé Neto faz show solo devido ao nascimento do filho de Cristiano

677

Zé Neto subiu ao palco sozinho na cidade de Santa Branca. (foto: Instagram/Reprodução) Na última quinta-feira (1/6), o cantor sertanejo Zé Neto subiu ao palco em um festival rural na cidade de Santa Branca sem a presença de sua dupla, Cristiano, que precisou sair às pressas para acompanhar o nascimento do filho.





Durante o evento, Zé Neto explicou ao público que seu companheiro de música precisou abandonar o camarim ao ser informado que a bolsa da esposa, grávida, tinha estourado. Cristiano, então, partiu para o hospital a fim de presenciar o nascimento de Miguel, seu terceiro filho.





Com profissionalismo, Zé Neto seguiu com o show solo para os presentes no festival. Assista ao vídeo do momento: