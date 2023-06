Sharon Stone conta que perdeu oportunidades de trabalho após derrame

677

Sharon conta que passou por um longo período de recuperação. (foto: Michael Tran/AFP)

Durante o evento Raising Our Voices, organizado pelo site Hollywood Reporter, a atriz Sharon Stone, uma das musas do cinema nos anos 90, compartilhou uma experiência chocante em sua vida profissional. Ela revelou que, após sofrer um derrame e se recuperar, perdeu diversas oportunidades de trabalho no mundo do cinema.





Sharon contou que passou por um período de sete anos de recuperação e, desde então, não conseguiu empregos na indústria cinematográfica. Na época do ocorrido, a atriz optou por não compartilhar sua situação com outras pessoas, temendo as consequências negativas que poderiam afetar sua carreira.





'Se algo der errado com você, é como se estivesse fora do jogo. Alguma coisa deu errado comigo e, por isso, estou fora há 20 anos. Não tive empregos. Já fui uma grande estrela de cinema em um momento da minha vida', desabafou Sharon durante a entrevista.

A declaração da atriz evidencia as dificuldades enfrentadas por artistas que passam por situações adversas, como problemas de saúde, e como isso pode afetar suas carreiras no competitivo universo do entretenimento.