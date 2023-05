Maiara e Fernando Zor flagrados juntos novamente em shopping de São Roque

677

Maiara e Fernando Zor têm um longo histórico de relacionamento. (foto: Internet/Reprodução) Na tarde da última segunda-feira (29/5), o casal Maiara, que faz dupla com Maraisa, e Fernando Zor, parceiro musical de Sorocaba, foi visto junto no Catarina Outlet, em São Roque, no interior de São Paulo. O vídeo do flagra foi divulgado e levanta a possibilidade de uma nova reconciliação entre os dois, que já tiveram 11 términos e voltas em seu relacionamento.





Em março deste ano, o casal havia retomado o namoro pela 11ª vez, quando Fernando postou uma foto ao lado de Maiara após dias de rumores sobre a reconciliação. No entanto, o relacionamento não durou muito tempo, pois, um mês depois, eles terminaram novamente, depois que Maiara descobriu que Fernando pretendia se encontrar com sua ex-namorada no Canadá. A cantora não ficou satisfeita com a situação e decidiu colocar um ponto final no namoro.





Maiara e Fernando Zor têm um longo histórico de idas e vindas, com términos e reconciliações constantes. Em uma das ocasiões, eles chegaram a trocar beijos durante uma apresentação no cruzeiro de Luan Santana.