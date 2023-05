Jenny Miranda insinua caso entre filha Bia e ex-marido Artur Vieira

677

Jenny afirmou que percebia uma rivalidade entre ela e Bia. (foto: Reprodução/Redes sociais)

Jenny Miranda, filha de Gretchen, e seu atual marido, Fábio Gontijo, participaram recentemente do podcast FamaCast, apresentado por Lisa Gomes. Durante a conversa, Jenny abordou a difícil relação com sua filha, Bia Miranda, e mencionou as suspeitas de que a ex-participante de A Fazenda teria se envolvido com seu ex-marido, o jogador Artur Vieira.





Jenny contou que percebia uma rivalidade entre ela e Bia, exemplificando situações em que ambas competiam por atenção ao escolher roupas. Ela também relatou que, durante sua gravidez de Enrico, seu segundo filho, notou um comportamento estranho entre Bia e Artur Vieira. Segundo Jenny, Artur levava Bia para almoçar e jantar enquanto ela passava mal por conta da gravidez e recebia cuidados de uma senhora.





A influenciadora digital afirmou que amigos chegaram a comentar e alertá-la sobre a relação entre Bia e Artur, dizendo que era algo evidente. Ao ser questionada pela apresentadora do podcast se havia confrontado a filha sobre o assunto, Jenny disse que Bia negou qualquer envolvimento. No entanto, ela mencionou que suas amigas no Rio de Janeiro também a aconselharam a ficar atenta à situação.





Jenny relatou ainda que confrontou Artur Vieira sobre o suposto caso, mas ele negou tudo e a chamou de louca. Ela acredita que, ao perceberem que estavam sendo notados, os dois pararam de sair juntos quando ela estava com cerca de sete meses de gestação.





Após ouvir as declarações de Jenny, Bia Miranda se pronunciou por meio de uma rede social, chamando a mãe de 'doente da cabeça'. Bia foi vice-campeã de A Fazenda 14.