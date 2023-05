Culinarista sobre apresentadora da Rede Vida: 'Rude e impaciente'

677

Na atração, Claudia começa errando o nome de Esdras. Em outros momentos, ela parece não ter muita paciência e chega a interromper a produção da receita (foto: Reprodução/TV)

O culinarista Esdras de Lúcia usou as redes sociais para reclamar do tratamento considerado por ele "arrogante e impaciente" da apresentadora Claudia Tenório, no programa Vida Melhor, da Rede Vida. Ele era um dos convidados e tinha como missão preparar uma mousse de abacaxi sem açúcar. Mas o profissional reclama que foi desdenhado pela dona da atração.

"Me senti muito mal, ela fez eu me sentir super desconfortável ao vivo. Não bastasse querer me ensinar a fazer a receita, me interrompeu várias vezes", começou ele em desabafo nas redes sociais.

"Uma pessoa absolutamente arrogante e impaciente desdenhar de alguém que está simplesmente tentando passar uma receita é absolutamente inaceitável. Espero que a Rede Vida e a direção se retifiquem pela vergonha que me fizeram passar através da atitude de uma apresentadora que não sabia sequer o meu nome", emendou o culinarista, que foi apoiado por famosas como Sheron Menezzes, Astrid Fontenelle e Nany People.

Na atração, Claudia começa errando o nome dele. Em outros momentos, ela parece não ter muita paciência e chega a interromper a produção da receita para chamar um convidado musical. Na volta do quadro, Esdras diz que ela estaria com pressa, e ela rebate causando um climão.

Em outro trecho, Claudia vai fazer um merchan, e Esdras aponta um deboche por parte dela. "Será que se eu fosse branco ela me trataria dessa forma?", perguntou em vídeo após o ocorrido.

Em resposta, Claudia Tenório abriu o programa do dia seguinte com o seu ponto de vista a respeito do que havia acontecido e sobre as críticas que vinha recebendo. Ela fechou os comentários em sua rede social particular e se disse "vítima de uma injustiça".

"Hoje é um dia muito delicado para mim, fui vítima de uma grande e profunda injustiça. Estou com o coração partido. Tenho 12 anos aqui na Rede Vida, todos aqui e quem assiste conhecem meu jeito de trabalhar, de agir", começou.

Sem citar o nome de Esdras, ela continuou: "Não quero aumentar as coisas ou entrar em detalhes, só quero pedir a você que reze por mim. Compreenda e entenda, pois sou humana. Tenho meus defeitos e também preciso aprender a me perdoar."