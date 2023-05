MC é morto em barbearia enquanto atuava como modelo de corte de cabelo

438

MC foi morto a tiros em barbearia (foto: Reprodução/ Redes sociais)

João Pedro Pozza de Oliveira, 22 anos, conhecido como MC Pozza, foi morto na noite dessa quarta-feira (24/5) após ser baleado em uma barbearia em Caxias do Sul (RS).

MC Pozza atuava como modelo de corte de cabelo quando uma barbearia localizada bairro Jardim Eldorado foi invadida por volta das 23h por um homem armado que vestia roupas escuras e máscara.

De acordo com informações do delegado que investiga o caso, haviam aproximadamente dez pessoas no interior da barbearia no momento da invasão.

O suspeito ordenou que todas as pessoas na barbearia deitassem no chão e efetuou diversos disparos contra MC Pozza.

Uma segunda pessoa foi atingida pelos disparos e encaminhada para atendimento no hospital. A Polícia Civil não divulgou a identidade da segunda vítima por questões de segurança.

Até a manhã desta quinta-feira (25) as imagens do crime ainda não haviam sido localizadas. De acordo com o delegado, nenhuma das vítimas possuía antecedentes e, até o momento, ainda não se sabe a motivação para o crime. "Nenhuma linha investigatória está afastada", disse ao UOL.