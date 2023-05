GKay justifica ausência das redes sociais: 'Estava impossibilitada'

677

A influenciadora acumula cerca de 20 milhões de seguidores no Instagram. (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira (23/5), a influenciadora GKay utilizou suas redes sociais para esclarecer aos fãs e seguidores o motivo de seu afastamento nos últimos dias. Ela revelou um importante motivo que a manteve longe da internet. GKay relatou que estava impedida de realizar publicações em sua conta, onde acumula aproximadamente 20 milhões de seguidores, mas conseguiu solucionar o problema.





Em seus stories do Instagram, a influenciadora comemorou o retorno: 'Olá, meu povo lindo que me acompanha e me admira. Que bom estar de volta. Até me arrumei. Não vou aparecer de qualquer jeito para os meus seguidores', declarou.





GKay prosseguiu explicando a situação: 'Desde a última sexta-feira, eu estava sem Instagram, não conseguia postar nada, nem enviar direct, nem realizar qualquer ação. Meu Instagram estava aqui, servindo apenas como ilustração. A única coisa que eu conseguia fazer era postar fotos nos stories', esclareceu.