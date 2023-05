KLB traz anos 2000 de volta ao Palácio das Artes, em BH, neste sábado (20)

677

KLB comemora 22 anos de carreira em BH, neste sábado (20/5) (foto: Divulgação/Will Aleixo) Quem viveu os anos 2000, sabe muito bem quem são os irmãos Kiko, Leandro e Bruno. O grupo, KLB, dominou as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil e conquistou os corações de todas as adolescentes daquela época. Comemorando 20 anos de carreira, eles trazem a turnê “20 + 2 Experience” ao Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, às 21h deste sábado (20/5), prometendo novamente levar muita emoção para os fãs.









Leandro se tornou deputado pelo estado de São Paulo, Kiko tentou carreira como vereador e Bruno se aventurou na carreira de lutador. Porém, em 2015, realizaram vários shows e gravaram o DVD intimista “Um Novo Tempo”, que teve como set a área externa do estúdio dos cantores e a presença de familiares e amigos íntimos.





Em 2022, voltaram com a primeira temporada da turnê “20 2 Experience”, após sete anos longe dos palcos. Os shows celebram duas gloriosas décadas de carreira. O setlist traz hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você”, versão especial para a clássica “Everything I Do”, do cantor canadense Bryan Adams, entre outras.





“Não temos palavras para expressar o quanto estamos felizes com todo amor e carinho que estamos recebendo do público. Cada apresentação tem sido uma experiência mágica e receber o calor e o carinho das pessoas só tem nos dado mais energia e empolgação. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram e nos acompanharam em cada cidade. Garantimos que, este ano, será ainda mais incrível!", declarou o grupo.

Entrevista com Leandro

Começamos no meio dos anos 2000, já vão fazer 23 anos de carreira. Só tenho excelentes recordações e lembranças, mas a parte boa é que isso só vem aumentando conforme os anos vão passando. E a gente vem nessa turnê comemorativa, que vai se encerrar no final do ano, ela prova isso. São pessoas se renovando ou que estiveram com a gente desde o começo, é muito bom poder ver que esse fenômeno permanece.





Lembro que um momento marcante foi no primeiro show que fizemos em São Paulo, na Vila Olímpia. Era a maior casa de show que tinha no Brasil e não existe mais. Foi o primeiro show da carreira, em outubro de 2000, aquela casa com mais de 6 mil pessoas, a gente teve que montar um telão na rua. Acontecer isso no primeiro show com apenas uma música conhecida e tocando no rádio, sem ter uma carreira ainda, aquilo marcou. Mas durante todos esses 22 anos aí o que mais tem são acontecimentos fantásticos que a gente leva no coração.





Foi meio natural, ninguém nem comunicou: ‘A partir de agora nós vamos fazer isso ou aquilo’. As coisas foram acontecendo, da mesma forma que está acontecendo esta volta, foi também natural e nossa vida foi desenrolando. Naquela época a gente estava muito envolvido com política.





Cantamos o país inteiro em 2009/10 com o senador Magno Malta, falamos contra a pedofilia e isso nos engajou. Eu fui deputado pelo estado de São Paulo e foi natural. Mas eu só fui deputado porque sou do KLB, então existe uma coisa que mesmo parada, existe a matriz que fica sendo cuidada e a gente mantém esse nome conhecido em todos os cantos desse país. Essa volta está sendo da mesma naturalidade. Esse nosso hiato aí de sete anos está sendo da mesma forma, os pontos começaram a se ligar novamente e estamos aí fazendo esta turnê vitoriosa.





É um show grandioso de estrutura, sempre prezamos por isso. A gente não deixou a peteca cair, essa é nossa marca, está no nosso DNA. Vai ser muito bom estar voltando para BH trazendo essa experiência que tem algumas músicas novas. Embora tenha o mesmo espírito do show do ano passado, considero esse mais anabolizante, ele está bem mais forte.





Foi em 2020, na pandemia. Tinha uma legião de fãs pedindo para a banda voltar, veio muito mais do público do que de nós mesmos.





Acho que despertou no coração de cada um. Ao mesmo tempo, a pandemia que travou o projeto durante um tempo e nesse sentido foi bom para nós porque esses dois anos a gente pôde conhecer pessoas novas e que queriam cuidar da nossa carreira com excelência como estão fazendo hoje. Então se a pandemia não tivesse acontecido, provavelmente a gente teria lançado de um outro jeito, de outra maneira. Mas eu creio que Deus tem uma teia cósmica que não tem como escapar.





Em 2020, começaram algumas daquelas lives que os artistas faziam e a gente recebeu uma enxurrada de pedidos para fazer lives. Dentro desse propósito também aquela live, que ficou marcado como algo que consolava pessoas que estavam presas dentro de casa.





Fazer essa live talvez veio algum gatilho. Pensamos: ‘É isso mesmo, vamos seguir, ver como isso vai acabar. (A pandemia) acabou em 2022, quando pudemos colocar esse projeto na rua.





Loucamente fantástico. Ver essa renovação e ao mesmo tempo as pessoas que estão desde o começo, a gente sente essa emoção. Passar 22 anos assim não é fácil. Tudo que eles emanam para gente, nós tentamos devolver ao máximo É uma troca mesmo de energia muito grande. É isso que faz um artista viver, certamente eu com certeza vivo por isso.





A diferença é talvez a questão das plataformas digitais e redes sociais. Mas acho que vieram somar. Eu, sinceramente, gostava mais de pegar e comprar um CD, ver o encarte, ler as instruções: onde foi gravado? Como foi gravado as letras, as fotos. Eu achava muito mais imponente assim quando se lançava alguma coisa. Hoje você só vê a capa e as músicas, ficou mais frio.





Mas a música, na verdade, você não consegue esfriar ela. Ela vai sempre tocar o coração das pessoas independente da tecnologia usada. O que vale mesmo é você em cima do palco e vendo aquela aquela legião de fãs te mandando uma energia e aquele sonzão comendo solto. Isso nunca vai ter tecnologia, holograma que vai substituir.





É um show extremamente emocionante, ele começa desde o Meet & Greet que a gente faz. As pessoas têm a oportunidade de chegar e ver a passagem de som com músicas que não fazem parte do setlist do show, ganham um kit, tem uma credencial fantástica, algo muito exclusivo.





No show cantamos os nossos maiores sucessos, a gente faz com compilado. Destes nossos 22 anos de carreira e cantando também algumas músicas de artistas que a gente sempre amou, e se espelhou muito: Aerosmith, Bryan Adams, Michael Jackson, Pink Floyd, Bon Jovi, tem um compilado de músicas que fazem parte da vida da minha vida. Então vira uma coisa muito grandiosa, espero que mais uma vez toda galera de BH e do estado inteiro que puder comparecer no Palácio das Artes, vai ser uma noite memorável e fantástica vai ser inesquecível.





Acho que a primeira música não tem como fugir dessa memória afetiva, né? Quando a gente vai fazer “A dor desse amor” é uma coisa muito profunda, todo mundo vai numa imersão monstruosa e mexe mesmo com a cabeça, com sentimento e virou um hino. Ela transcende de ser um hit, ela é um hino e então eu daria a essa canção o título de ápice da emoção no show.





Vocês estão também com algum projeto para lançar músicas novas?

A gente está conversando muito sobre o que fazer. O foco agora é entregar esse show, que é magnífico, e vai sair um DVD sobre ele. O resto a gente deixa na mão de Deus, o que tiver que vir virá.





Quero deixar um grande recado a todo povo de Minas e BH, terra da minha mulher (Natália Guimarães) e toda a família dela. Eu tenho uma ligação muito grande com BH, sempre que posso vou para aí, não para trabalhar, mas para passear mesmo e ver a família da Natália, na verdade. Ela vai ver a família e eu aproveito e eu vou junto para curtir. É uma terra que me conquistou há muitos anos, eu me sinto muito em casa. Então o show vai ser uma grande festa.

