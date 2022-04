Após sete anos, KLB retorna aos palcos em turnê de 17 shows pelo Brasil

Irmãos Kiko, Leandro e Bruno voltam aos palcos (foto: Fábio Nunes/Opus Entretenimento/Divulgação)

O trio KLB anunciou oficialmente nesta terça-feira (19) o retorno da banda aos palcos. Após sete anos, a volta será marcada por uma turnê pelo Brasil de 17 shows - número que pode aumentar posteriormente - promovidos pela Opus Entretenimento.

Os ingressos da turnê “20+2 Experience” começarão a ser vendidos na semana que vem, em 28 de abril, às 15h. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São José (no Hard Rock Florianópolis-SC), Curitiba, Ribeirão Preto, Brasília, Belo Horizonte, Natal, Recife, Salvador, Maceió, Manaus, Belém, Campinas, Vitória (ES) e Fortaleza são as primeiras cidades confirmadas.

“Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas”, declarou o grupo em nota.

A banda de pop rock nasceu nos anos 2000, em São Paulo, já com megahits. O primeiro álbum, “KLB”, foi o segundo mais vendido daquele ano no país. Além da turnê, um novo single será lançado posteriormente.

Nos anos 2000, a banda fez grande sucesso entre os jovens com os hits “Minha timidez”, “A dor desse Amor” e “Ela não está aqui”. Com essas músicas, os irmãos Kiko, Leandro e Bruno Scornavacca conquistaram discos de ouro, platina e diamante e mais de 7 milhões de álbuns vendidos.

Em 2002, o trio lançou o terceiro CD, que trouxe como carro-chefe o single “A cada dez palavras”, que ficou por mais de 15 semanas seguidas no entre as dez músicas mais pedidas e por oito semanas como a faixa de #1 nas rádios brasileiras. O segundo single "Só dessa Vez", emplacou nas rádios e também garantiu duas semanas seguintes na posição de #1.



Além dos hits, os shows vão trazer uma nova música, que será revelada nos próximos dias, além da versão especial para a clássica “Everything I do”, do cantor canadense Bryan Adams.

Confira as datas já confirmadas e as cidades que receberão os shows da tour “20 +2 Experience”:



11/06 (sábado) – São Paulo/SP

08/07 (sexta) – Rio de Janeiro/RJ

28/07 (quinta) – Porto Alegre/RS

29/07 (sexta-feira) – São José (Florianópolis)/SC

30/07 (sábado) – Curitiba/PR

06/08 (sábado) – Ribeirão Preto/SP

12/08 (sexta) – Brasília/DF

13/08 (sábado) – Belo Horizonte/MG

20/08 (sábado) – Natal/RN

21/08 (domingo) – Recife/PE

26/08 (sexta) – Salvador/BA

27/08 (sábado) – Maceió/AL

03/09 (sábado) – Manaus/AM

04/09 (domingo) – Belém/PA

Data em breve – Campinas/SP

Data em breve – Vitória/ES

Data em breve – Fortaleza/CE

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz