'Dias demais' registra a BH pelo olhar de uma criança com poliomielite

Psiquiatra Renato Diniz apresenta espetáculo autobiográfico neste sábado, na Sala Juvenal Dias (foto: José Edler Gonçalves/divulgação)

A dance music explodia nos cinemas e na televisão, com Sônia Braga rebolando na novela "Dancin Days" ao som de As Frenéticas. A MPB vivia um de seus melhores momentos, com o Clube da Esquina. No Cine Jacques, o garoto Renato Diniz Silveira assistia a sessões seguidas, pagando apenas um ingresso, enquanto a mãe de seu colega fazia compras na loja de departamentos Mesbla, uma das referências do Centro de Belo Horizonte.





O espetáculo cênico-musical, inspirado na autobiografia de psiquiatra Renato Diniz, lançada em 2022, estreia neste sábado (20/5), às 20h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Trata-se do retrato nostálgico das desventuras de um menino com deficiência durante as décadas de 1970 e 1980.

O autor diz que "Dias demais" não é história de superação. A pergunta que o levou à viagem ao passado nasceu de "um exercício autorreflexivo sobre estar no mundo”, afirma Diniz sobre p livro e a peça.

Apesar de contar histórias envolvendo uma criança com paralisia infantil, o espetáculo acompanha, na verdade, o nascimento do sujeito, “aquele da psicanálise, que sabe desejar e que constrói a partir disso”, segundo Renato.

Os atores Mariana Diniz, Ivan Balista e o pequeno Felipe Soares atuam na peça. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na bilheteria do Palácio das Artes ou pelo Eventim. Informações: (31) 3236-7400.