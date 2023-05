Mutirão de artistas se reúne em BH para saudar o legado de Marku Ribas

677

Tributo a Marku Ribas, batizado como Marku Day, ganha a segunda edição (foto: Carlos França/divulgação )







A segunda edição do Marku Day, homenagem ao cantor e compositor Marku Ribas (1947-2013), vai reunir vários artistas no espaço Jacinta, a partir das 21h desta quinta-feira (18/5). Um dos pioneiros do samba-rock, autor de “Zamba Ben” e dono do estilo que encanta várias gerações, o mineiro falava de racismo, ancestralidade e negritude muito antes de esses temas pautarem a música brasileira.









O dia dedicado a ele foi criado pelas filhas Lira e Julia Ribas. A primeira edição ocorreu em 2022, no dia do nascimento do músico. O objetivo delas é tornar a celebração um evento fixo no calendário cultural de Belo Horizonte.

“Além de filhas, somos apreciadoras dessa obra. A gente vê o grande envolvimento das pessoas e artistas da cidade com ele”, comenta Julia Ribas. A festa é realizada em data importante, pois Malcom X (1925-1965), ativista dos direitos humanos dos EUA, nasceu em 19 de maio.





“A gente achou que tinha tudo a ver fazer nessa data”, comenta Lira. Reunindo 20 artistas e DJs, a noite terá repertório que via abranger todas as fases da trajetória de Ribas. Há músicos que trocaram experiências com ele, como Sérgio Pererê, e representantes da nova geração, como Augusta Barna.





“Eu, minha irmã e minha mãe sempre falamos que o Marco Antônio, pai e marido, fez a passagem, mas o Marku Ribas ainda está aqui, porque a obra dele vai existir para sempre. Para nós, mantê-lo vivo é manter a obra viva para as pessoas poderem compartilhá-la”, afirma Lira.

Marku e Julia Ribas: unidos pela música (foto: Kika Antunes/divulgação)

Sem patrocínio em 2023

Em 2022, o Marku Day foi financiado com ajuda de apoiadores e de vaquinha on-line. Desta vez, não houve o mesmo suporte e a festa quase não aconteceu. As irmãs chegaram a tentar o apoio de leis e editais de incentivo, mas não foram contempladas.





“Este ano, a estrutura é um pouco menor. Não teremos bandas e artistas de fora do estado, por exemplo, mas a potência vai ser a mesma”, comenta Julia.





“A gente foi na cara e na coragem mesmo, mas ficamos felizes porque todo mundo se empenhou para fazer acontecer. Poder conduzir isso é um enorme privilégio”, afirma.

Desta vez, Maria de Fátima Ribas, viúva de Marku, participou da organização, preparando bolos e pães para os ensaios.

• Veja Marku Ribas cantando "Ato tridimensional nº5":







Lira fala com carinho da relação delas com o músico. “Durante a infância, ele era só o nosso pai, aquele que está ali trabalhando para dar as coisas para a gente. Fomos crescendo e passamos a entender a importância dele. Hoje, eu e Julia trabalhamos com arte. Poder fazer o nosso trabalho ao mesmo tempo em que o temos como referência artística é um privilégio magnífico”, afirma.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria







MARKU DAY, A VIRADA

• Com vários artistas

• Nesta quinta-feira (18/5), às 21h. Jacinta (Rua Grão Pará 185, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 30