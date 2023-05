Rita Lee: fãs cantam sucessos na saída do corpo para cremação

As homenagens dos fãs para Rita Lee foram até o último momento dessa quarta-feira (10/5). Após o velório, que foi das 10h às 17h, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, o público esperou do lado de fora a saída do corpo da artista, que seguiria para a cerimônia de cremação, reservada apenas para a família. No deslocamento, várias pessoas cantaram sucessos da “rainha do rock”.