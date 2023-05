Velório de Rita Lee teve choro, bandeira do Corinthians e fãs cantando

Jovem fã se emociona diante do caixão fechado de Rita Lee (foto: Nelson Almeida/AFP)

São Paulo – Rita Lee prometeu que faria um monte de gente feliz – e cumpriu. Mas foi difícil manter a alegria ao longo da quarta-feira nublada na cidade de São Paulo. Do lado de fora do Planetário do Ibirapuera, sob persistente garoa, os fãs da cantora, morta na última segunda-feira, aos 75 anos, até entoaram seus sucessos enquanto aguardavam na fila. Mas o clima era de tristeza, como demonstravam lágrimas e soluços de centenas de admiradores que foram se despedir da Rainha do Rock.





Frequentadora assídua do Planetário Aristóteles Orsini e do Ibirapuera, Rita Lee lutou nos últimos anos contra um câncer de pulmão. O corpo da cantora e compositora foi velado entre 10h e 17h por fãs, familiares e uma constelação de personalidades. Alguns admiradores chegaram ainda de madrugada. Outros entraram na fila diversas vezes para dar o último adeus à estrela.



Um dos primeiros a chegar, o filho João Lee conversou com os jornalistas. “Ela fez tantas coisas, conquistou tanto, mas é minha heroína pela simplicidade, pela dignidade, pela honestidade com que ela vivia”, disse.

Na área reservada aos familiares, amigos consolavam o viúvo de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho. Estavam lá Beto Lee, primogênito do casal, e a irmã de Rita, Virgínia Lee Jones.

Fã deixou o preto do luto de lado para fazer homenagem colorida a Rita Lee (foto: Nelson Almeida/AFP)

Afeto e solidariedade

Amigos encheram de afeto o Planetário do Ibirapuera. Foram ao velório Pedro Bial, Marina Lima, Serginho Groisman, Rita Cadillac, Eduardo Suplicy, Walter Casagrande, Paula Lima, Astrid Fontenelle, Baby do Brasil, Ronnie Von, Maria Rita e o biógrafo da cantora, Guilherme Samora. Xuxa Meneghel chegou com sua cadela de estimação, Doralice.

O teto do Planetário exibia a imagem estática do céu de 31 de dezembro de 1947, quando Rita nasceu. Mas, por conta da luminosidade, não era possível notar. Às 17h, quando o velório foi fechado ao público, a luz teria sido apagada para que se pudessever estrelas e astros tais quais no dia do nascimento da roqueira. Rita deixou expresso o desejo de que o corpo fosse cremado.



Ela não queria velas em sua despedida. Sobre o caixão – fechado – apenas lírios brancos. As flores se amontoaram nas coroas distribuídas na rampa de acesso ao Planetário. As homenagens partiram de fã-clubes, gravadoras, canais de tevê e nomes como Jorge Benjor, Angélica, Luciano Huck, Caetano Veloso, Paula Lavigne, Boninho, Ana Furtado, Glória Pires, Orlando Morais e Mauricio de Sousa.



Na fila reservada ao público, os trajes pretos eram predominantes. Mas alguns fãs preferiram se enfeitar com adereços coloridos, óculos, perucas ruivas e camisetas estampadas com a figura icônica de Rita – de capas de LPs à cantora retratada como a rainha das cartas de tarô.



Discos não faltaram nas mãos dos fãs. Alguns trajavam roupas com estampas de bandas, principalmente dos Beatles, paixão de Rita Lee.



O caixão ficou cercado de presentes: flores, cartazes, desenhos e a bandeira do Corinthians, time da cantora. A estudante Ana Luísa Bianchin deixou um bilhete para Rita: “A sua história mudou a minha. Te amo pra sempre, Ritona”.

A epifania de Ana

Ana tem apenas 21 anos e foi de Campinas (SP) para o velório. Quando leu “Rita Lee: Uma autobiografia”, o encantamento da jovem se multiplicou. “Senti muita conexão com ela, que se tornou uma inspiração para mim. Os desejos que ela tinha, o comportamento dela, o que ela era e como eu gostaria de ser, tudo isso foi muito impactante, uma epifania”, contou.



Daniela Pereira, de 50, estava bastante emocionada. Ela faz parte do Bloco Ritaleena, que sai às ruas paulistanas no carnaval, mas nunca conseguiu ir a um show da cantora. “Nós, mulheres, somos quem somos hoje por conta de toda a ousadia e rebeldia dela”, declarou.



Rita Lee escreveu que, quando morresse, os fãs, sinceros, empunhariam capas de seus discos e entoariam “Ovelha negra”. No velório, realmente se ouviram versos da obra-prima e de outros sucessos da artista, seguidos do grito “Viva Rita Lee!”.