Por quanto tempo a Rita Lee fumou cigarro?

Quadro de câncer no pulmão não era inesperado pela Rainha do Rock

Em uma entrevista para o jornal O Globo, no ano da divulgação da doença, a rainha do rock disse não estar surpresa pelo quadro : "Sabia que iria acontecer algo. Quantas vezes não disse que teria de pagar algum pedágio da vida? Era um sopro atrás do outro: 'Pare de fumar. Você fuma desde os 22 anos, pare agora'. Era como uma luz que acendia no fundo da mente".