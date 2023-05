Mostra da Diversidade Cultural ocupa o Parque Municipal neste fim de semana

Alessandra Crispin vem de Juiz de Fora para mostrar, neste sábado, as canções de seu disco "O peso da pele" (foto: Gabriel Brandão/divulgação)

Com uma série de apresentações musicais, espetáculos de rua, performances de dança contemporânea e até mesmo degustaçãode quitutes mineiros, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de BH, recebe neste sábado (6/5) e domingo (7/5) a “Mostra da diversidade cultural: Imagens da cultura popular”, idealizada pela ONG Favela é Isso Aí, com programação gratuita.









Às 14h deste sábado (6/5), a programação começa com o Piquenique Acordar Cultural (de João Monlevade). As atividades seguem até as 17h, com seis intervenções e apresentações culturais.

Novo disco

Entre elas está a apresentação de “O peso da pele”, novo disco da cantora juiz-forana Alessandra Crispin, às 15h30. Ela participou do programa “The voice Brasil”, em 2013, e se prepara para lançar o segundo álbum.





Planejado desde 2019, o projeto rendeu dois EP’s no ano passado – “Afeto” e “(R)Existência”, que contam com canções do novo CD. O show deste sábado apresenta o álbum em sua versão completa, com músicas inéditas.

“'O peso da pele' possibilita que as pessoas me conheçam na minha forma mais vulnerável, sensível e forte”, afirma Alessandra. "São nove anos de carreira focados em samba e pagode que resultaram no disco potente, que transmite afeto e religiosidade por meio do hibridismo que encontrei entre diferentes ritmos e minhas experiências sonoras”, explica.





Visitante assídua de Belo Horizonte, Alessandra cultiva amizades pela cidade e se sente acolhida pelos programas culturais da capital. Contente em participar novamente da mostra, que realizou sua última edição em Juiz de Fora, a mineira destaca a importância do projeto.





“A estreia do meu primeiro EP foi em BH, a mostra me deu a oportunidade de cantar na minha cidade e entrar em contato com outros artistas da minha região. A mostra é uma forma de popularizar a nossa cultura, até entre nós mesmos”, destaca.









Espetáculo 'Bumba meu boi', baseado nas lendas da cidade de Senador Modestino Gonçalves, será encenado neste domingo pelo grupo Reconto (foto: Cia Reconto/divulgação)

A cantora sobe ao palco acompanhada da DJ Black Josie, João Paulo Lanini e Tiago Lazzarini, Kaka Rodrigues, Raul Gonçalves e Tainara Campos.

Congado, capoeira e gastronomia



No domingo, as atividades começam às 10h. Na programação há contação de histórias, apresentações musicais, cortejos de congado, rodas de capoeira e degustação de tradicionais comidas mineiras oferecidas pelo coletivo Sabores da Abadia em parceria com a Mesa de Thereza, o projeto belo-horizontino que há 13 anos monta mesas de café gratuitas pelas ruas da capital.

• Leia também: Novo filme de Débora Falabella está em cartaz em Belo Horizonte





Vinda da cidade de Senador Modestino Gonçalves, a companhia de teatro Reconto apresenta o espetáculo “Bumba meu boi”, baseado nas lendas que povoam o imaginário das comunidades do Vale do Jequitinhonha.

Dilson Moreira, ator, diretor e criador da companhia, destaca a importância de compartilhar a cultura do Jequitinhonha com outras cidades e regiões do estado.

“Nos sentimos honrados em sermos porta-vozes do Vale. Temos uma riqueza própria, às vezes precarizada por questões externas, que precisa ser discutida tanto cultural quanto politicamente”, afirma.





Em busca de resgatar costumes e tradições da cultura popular, o espetáculo de rua é interativo e se propõe a se aproximar do público. “Participamos da Mostra em Senador Modestino Gonçalves, no ano passado, enquanto montávamos a peça. Foi ótimo e sentimos que agora, em Belo Horizonte, conseguiremos apresentar um espetáculo mais completo. Estamos ansiosos para levar os personagens ao universo belo-horizontino”, afirma Dilson.





O elenco é composto por Anna Lívia, Dilson Moreira, Felipe D’avila e Thalita de Paula. O grupo, que promove ações sociais e apresentações lúdicas para a população do Vale do Jequitinhonha, se apresenta às 10h30.





MOSTRA DA DIVERSIDADE CULTURAL

• Neste sábado (6/5), a partir das 14h, e domingo (7/5), a partir das 10h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro)



• Ingressos gratuitos, disponíveis para retirada no site Sympla

• Informações: Instagram @mostradiversidademg

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (6/5)





14h – Piquenique Acordar Cultural

14h30 – Coral Monlevade

14h40 – “Fragmento vermelho”, com Grupo NUN

15h30 –“O peso da pele", com Alessandra Crispin

16h30 – Freedom Dance

17h – Roça Sound convida Dionorina





DOMINGO (7/5)





10h – Melodias de Nossa Gente

10h30 – “Bumba meu boi”, com Cia. Reconto

11h – “Violas e histórias”, com Fabrício Conde

12h – Capoeira Afro Minas

12h30 – Sabores da Abadia convida Mesa de Thereza

13h – Oficina de Música Popular Brasileira

14h30 – Guarda Rosário de Maria

* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro