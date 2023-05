Com ingressos a R$ 20, Palavra Cantada faz show em BH neste domingo (7/5)

Sandra Peres e Paulo Tatit prometem show para adultos, crianças e bebês (foto: Rodrigo Schmidt/divulgação)



O espetáculo "Vem cantar com a gente", do duo Palavra Cantada, será apresentado neste domingo (7/5), às 17h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Crianças e adultos poderão recordar as principais músicas da dupla formada por Sandra Peres (voz e teclado) e Paulo Tatit (voz, guitarra e violões). O repertório terá as 28 criações do Palavra Cantada que obtiveram mais visualizações no canal do duo no YouTube, além de composições autorais.





Com trajetória de quase 30 anos, Palavra Cantada atravessou gerações. O show tem blocos cujas canções surgem em sequência, sem pausas. Logo de início, vêm aquelas para esquentar a voz. A dupla convida famílias a dançar no ritmo do “Sambinha da fralda molhada”, por exemplo.

Criando momentos de intimidade entre pais e filhos, o show tem até músicas para benês, como “Canção da mamãe”. Os clássicos “Sopa” e “Menina moleca” também terão presença garantida na performance de Sandra Peres e Paulo Tatit em BH.