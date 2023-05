Liminha sofre acidente de carro e recebe indireta da ex-mulher

Silvio Santos e Liminha (foto: Reprodução/Instagram)

Um dos assistentes de palco mais famosos do Brasil, Liminha, sofreu um acidente de trânsito nesta quinta-feira (4) em São Paulo. Durante a manhã, ele bateu seu carro em uma viatura da Polícia e precisou ser encaminhado a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!), ele explicou "Oi gente, passando aqui pra dizer pra vocês que realmente aconteceu um acidente de trânsito comigo pela manhã. Estava indo [trabalhar] para fazer o programa do Silvio com a Patricia Abravanel e eu me acidentei com o carro da polícia", continuou.



"Mas está tudo bem, eu estou bem de saúde, os policias também, então vida que segue", finalizou o assistente de palco.

Nas redes sociais, a ex-mulher de Liminha, a dentista Fernanda Fiuza, postou uma indireta para o ex-marido, dando a entender que ele está "colhendo o que plantou". Ela fez um post com a seguinte frase: "Cuidado com o mal que você pratica, porque o perdão vem de Deus, mas as consequências vêm da vida". No início do mês de abril, o assistente de palco anunciou o fim do seu casamento de 12 anos com a dentista.

A reportagem tentou contato com a ex-mulher do assistente de palco do SBT, mas não obteve resposta.