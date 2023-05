'Star Wars Day': Disney+ lança duas animações para comemorar a data

"Star Wars: Visions" e "Star Wars: As aventuras dos jovens Jedi" chegam hoje à Disney+ (foto: Divulgação / Disney)

Para celebrar o ‘Star Wars Day’, a Disney+ resolveu presentear os fãs da saga com o lançamento de duas animações nesta quinta-feira (4/5).

A mais aguardada é o volume 2 da série “Star Wars: Visions”. Com episódios curtos e histórias não interligadas, a animação traz uma estética dos animes orientais para a saga criada por George Lucas.

Já “Star Wars: As aventuras dos jovens Jedi” é voltado para o público infantil. Os episódios mostram como pequenos Jedis se formam como guerreiros, enquanto exploram a galáxia e aprendem a ajudar ao próximo e a respeitar todas as criaturas.

Outra surpresa preparada é um episódio especial de Os Simpsons, entitulado “Maggie Simpson em Rogue (não exatamente) one)”. Trata-se de uma paródia bem engraçada de um dos filmes do universo Star Wars, que também chega à Disney hoje.

Outras ações

A Disney também preparou ativações em diversas cidades no Brasil. Em Belo Horizonte, serão distribuídas moedas colecionáveis da franquia na loja LEGO, do BH Shopping. Além disso, chega também em formato físico quanto digital o jogo “Star Wars Jedi: Survivor”, uma sequência de “Star Wars Jedi: Fallen Order”. No game, o Jedi Cal Kestis luta para proteger a galáxia de cair na escuridão. O jogo está disponível para PlayStation5, Xbox e PC.

A Rádio Disney também lança hoje o podcast “May The 4th: Our Star Wars Story”, que conta histórias de pessoas que tiveram suas vidas marcadas por Star Wars, com entrevistas de fãs de diferentes partes da América Latina.

No Spotify, os fãs vão poder ouvir uma playlist exclusiva de “The Mandalorian”. Na playlist há uma surpresa, que só pode ser descoberta dando o play no aplicativo de desktop.