Queen Charlotte estreia e fica entre os assuntos mais comentados na web

India Amarteifio interpreta a Rainha Charlotte em nova série da Netflix (foto: Reprodução/Netflix)

Os fãs da saga Bridgerton ficaram em êxtase nesta quinta-feira (4/5), após a série Queen Charlotte, derivada da história principal, Bridgerton, estrear na Netflix. Nas redes sociais, internautas aplaudiram a história, a química entre os atores e a construção dos personagens. A produção era aguardada ansiosamente desde seu anúncio, em setembro de 2022.





Inspirada nos livros de Julia Quinn, Bridgerton conquistou o coração dos fãs logo em sua primeira temporada, cuja trama principal é voltada para os irmãos Bridgertons. Porém, a Rainha Charlotte (India Amarteifio) marcou presença em diversas cenas e os fãs da série passaram a amar Sua Majestade também.

Com o encanto do público com a personagem, a produtora da série, Shonda Rhimes, resolveu dar um destaque único para a monarca da Inglaterra. A trama do spin off se passa quando Charlotte ainda é jovem e deve se casar com o futuro Rei George III (Corey Mylchreest), equilibrando a história de amor com questões sociais da época.

Como de costume, o enredo da produção será voltado em um romance, mas este promete ser avassalador. Segundo os fãs, em suas redes sociais, a história de amor, ainda não abordada, entre Charlotte e George tem potencial para ser uma das melhores da série. “Eles são o primeiro casal do mundo. Sério, que lindos! Eu estou muito apaixonada por eles”, disse um perfil no Twitter.

Que cena linda, que história, que casal, que química India e Corey tem!



Se era uma história de romance bem contada, cheia de emoção e drama mas que ainda assim encantasse e prendesse o telespectador..Parabéns Shonda, você conseguiu, eu tô completamente apaixonada #QueenCharlotte pic.twitter.com/ufJcUztlUY %u2014 Le B%uD83D%uDD2E%uD83C%uDF6F|2son (@Inverniando) May 4, 2023 Eu estou literalmente em prantos!

Que casal espetacular, que exemplo de amor e companheirismo. Charlotte e George emocionam do início ao fim. Insuperáveis! #QueenCharlotte pic.twitter.com/sPlTyiMd5p %u2014 Le B%uD83D%uDD2E%uD83C%uDF6F|2son (@Inverniando) May 4, 2023 Acabei de ver o primeiro episódio de Queen Charlotte e não tem jeito galera: a Shonda sabe fazer o que o povo gosta! George e Charlotte como posso já amar tanto vocês com apenas um episódio %uD83D%uDE2D%uD83E%uDD27%uD83E%uDD70%u2764%uFE0F pic.twitter.com/FEHk71nib5 %u2014 juridico do tanjiro (@ElielsonJnior1) May 4, 2023







Outros usuários também elogiaram a produção e a escolha do elenco. “Simplesmente sem palavras para esse elenco de Queen Charlotte”, comentou um internauta. Há, ainda, aqueles que gostaram tanto da série que acham digna de premiações. “A série Queen Charlotte vai ganhar um Emmy podem ter certeza, a Shonda deu a vida dela nisso e está sensacional”, disse outro.