Paola Carosella estreia como apresentadora em 'Alma de cozinheira'

"Tem sido um dos maiores desafios da minha vida", diz a chef sobre seu novo trabalho na TV (foto: Kelly Fuzaro/divulgação)

Paola Carosella estreia como apresentadora no programa “Alma de cozinheira”, nesta quarta-feira (3/5), às 21h30, no GNT. No primeiro episódio, Paola recebe Juliette e Fátima Bernardes e o tema não poderia ser outro: empoderamento feminino. No cardápio, taralli com tapenade, parmesão e raspas de limão como entrada; pilaf de arroz selvagem com amêndoas e cogumelos, como prato principal; e lemon posset, de sobremesa.