Jurado do 'MasterChef' morre um dia antes da estreia do reality show

A morte de Zonfrillo aconteceu um dia antes da estreia da nova temporada do MasterChef Austrália, que seria nesta segunda-feira (1º/5) e foi cancelada pelo canal Network 10 após a notícia do óbito do apresentador.

O chef era escocês, radicado na Austrália, e se juntou ao MasterChef do país em 2019. A causa da morte não foi divulgada. “Tantas palavras podem descrever Jock, tantas histórias podem ser contadas, mas neste momento estamos muito sobrecarregados para colocar em palavras”, disse a família em nota publicada no Instagram do chef.

Natural de Glasgow, na Escócia, e filho de pai italiano e mãe escocesa, Jock Zonfrillo começou a carreira como lavador de pratos, aos 13 anos. Depois de deixar a escola, aos 15 anos, se tornou aprendiz no restaurante Arkle, do Turnberry Hotel em Cornwall, na Inglaterra. Mas foi aos 17 anos que sua carreira começou a deslanchar, quando trabalhou com Aos 17, trabalhou com o renomado chef Marco Pierre White.





Em 2013 abriu o restaurante Orana, eleito por dois anos consecutivos o melhor da Austrália. Apesar do sucesso do estabelecimento, em 2020, Zonfrillo foi obrigado a fechar as portas desse e de outros empreendimentos por conta de dívidas.





Zonfrillo era conhecido não só na Austrália, mas em todo o mundo, tanto por seu talento culinário quanto por fazer parte do MasterChef Austrália, programa de grande popularidade. Por conta da competição culinária, Zonfrillo era um nome familiar no país e contava com inúmeros fãs, acumulando mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

“Para aqueles que cruzaram o caminho de Jock, se tornaram seus companheiros ou tiveram a sorte de ser sua família, mantenham o orgulho escocês, em seus corações quando tomarem o próximo uísque”, pediu a família.