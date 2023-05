Met Gala 2023: web 'se derrete' com look de Pedro Pascal

Pedro Pascal no Met Gala 2023 (foto: ANGELA WEISS / AFP)

O astro da série “The last of us”, Pedro Pascal, 48 anos, fez sucesso no red carpet do Met Gala 2023, nessa segunda-feira (1/5). O “daddy” fez internautas “se derreterem” com o look escolhido para o evento que que tinha como tema “ Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza ”.Pedro Pascal deixou as pernas de fora e se destacou entre as tradicionais vestimentas usadas pelos homens na glamourosa festa do Metropolitan Museum, em Nova York.