Conheça Isalu Souza, a nova Miss Universo Minas Gerais 2023

Isalu Souza, de 21 anos, foi coroada como Miss Universo Minas Gerais 2023 e vai representar o estado no Miss Universo Brasil (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Isalu Souza, de 21 anos, é da cidade de Ouro Preto, região Central de Minas, e entrou no mundo dos concursos de beleza recentemente. A nova Miss Universo Minas Gerais 2023 é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e modelo fotográfica há quatro anos.

Para ela, a modelagem é parte importante na trajetória de construção da própria autoestima como mulher negra e surgiu como um ato de amor próprio. Mesmo com a familiaridade com o mundo da moda, o mundo miss é algo que novo na vida da jovem.

“O mundo miss veio para ajudar no meu propósito e na minha trajetória de demonstrar para mim mesma e, dessa vez, para meninas que conseguem se ver em mim que elas podem estar nesses locais. Que elas podem chegar onde elas quiserem, que elas podem estar em espaço de poder, em concurso de beleza”.

A jovem, que é muito presente e envolvida em movimentos sociais e movimentos negros, principalmente na região de Ouro Preto, contou que ganhar o Miss Universo Minas Gerais é um meio de alcançar seu objetivo de falar sobre a mulher negra na sociedade.

Isalu é a segunda candidata natural de Ouro Preto a vencer o Miss Universo Minas Gerais, depois de Rafaella Tinti Borja, em 2003. Além disso, ela também é a terceira mulher negra a receber o título do estado, que teve Alessandra Nascimento (1999) e Karen Porfiro (2014).

“Dar voz a mulher negra, do poder da mulher negra e dos espaços em que podemos estar. Meu objetivo como Isadora Souza e como Miss Universo Minas Gerais é dar voz a mulher negra, trazer a tona o feminismo negro que tem particularidades que acolhem o que realmente atravessa as mulheres negras. Eu encontrei esse propósito dentro de mim e ele simboliza e dá forma à tudo que eu acredito, à minha verdade”.

Em conversa com o Estado de Minas, Isalu contou que viveu mais que um sonho nesse domingo (30/4) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Com a coroação do concurso, ela afirmou que o sentimento que fica é o de uma realização de vida.

"Meu propósito sempre foi ser a minha melhor versão, representar as mulheres negras, desenvolver projetos que sejam ligados a questões raciais, questões de gênero. Agora vou para o Miss Universo Brasil com o sentimento de dever cumprido e de querer dar o meu melhor."

Como inspiração, a Miss Universo Minas Gerais citou a sul-africana Zozibini Tunzi, vencedora do concurso Miss Universo de 2019. “Só consigo me ver como Miss Universo Minas Gerais porque eu vi a Zozibini como Miss Universo. Ela teve uma vitória emocionante e, com certeza, ela foi um exemplo para mim. Por me ver por meio dela, eu consegui me ver nesse espaço e eu quero fazer o mesmo por outras meninas”.

O concurso

O Miss Universo Minas Gerais aconteceu ontem em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e contou com 33 candidatas. Isalu foi a grande vencedora do concurso enquanto o segundo e o terceiro lugares ficaram com a Miss Itabira, Maria Eduarda, e Laura Andrade, de Juiz de Fora, respectivamente.

As 33 candidatas passaram por várias avaliações ao longo das últimas semanas no concurso por meio de desfiles e entrevistas, que possuem alguns critérios, como beleza, postura, elegância e simpatia.

Agora Isalu pode chegar ainda mais longe e vai participar do Miss Universo Brasil. Se também vencer essa etapa, ela deverá representar o Brasil no concurso internacional, a 72ª edição do Miss Universo.