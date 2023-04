Duelo de culturas: perfil compara receitas de diferentes países

Um perfil que faz duelos de receitas do mundo inteiro viralizou nas redes sociais nesta semana. Nos vídeos, Mattia, aspirante a chef de cozinha, prepara um prato semelhante em duas culturas diferentes e compara o resultado. Para os usuários do Twitter, os embates que têm cardápio brasileiro são os melhores. Eles afirmam: “Somos diferenciados”.





“Tem um divo no tiktok que faz as receitas do mundo inteiro e compara. Toda vez que ele compara a versão brasileira com a original, ele prefere a do Brasil”, disse a espectadora.





Nos comentários, outros usuários atestam a popularidade do perfil citado, afirmando que acompanham e que o conteúdo é “muito bom”. A invencibilidade do Brasil nos duelos feitos pelo criador de conteúdos também foram destacados. Segundo o público, “nunca” viram o Brasil perder.

amooooo os vídeos dele, nunca vi o brasil perder uma %u2014 ray hanna %uD83D%uDCD6nebulosos (@rhaynhadosus) April 27, 2023 amooooo os vídeos dele, nunca vi o brasil perder uma %u2014 ray hanna %uD83D%uDCD6nebulosos (@rhaynhadosus) April 27, 2023 Eu adoro ver os vídeos dele. Ele faz maior receita e no final

"Vou ficar com o Brasil" %u2014 Everyone %uD83D%uDC8B (@lolla_l4) April 27, 2023





O perfil @mattiastable tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Tiktok. Entre os pratos brasileiros do quadro “Culture clash”, que significa conflito de cultura, estão o pão de queijo, brigadeiro e estrogonofe. Em todos, o Brasil saiu vitorioso.