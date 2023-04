Ex-narrador da Globo detona: 'Só contrata preto, mulher e homossexual'

Ex-narrador da TV Globo, Jorge Vinícius criticou a emissora durante entrevista ao podcast Parlando de Palmeiras (foto: TV Globo/Reprodução) TV Globo Jorge Vinícius declarou em recente entrevista que a emissora apenas “contrata preto, mulher e homossexual”. Para o profissional, que atuou na empresa entre 2010 e 2018, os gestores do maior canal de TV do país “perderam a mão” no processo de inclusão. Ele também acusou a emissora de praticar etarismo e criticou a onda de demissões durante entrevista ao podcast "Parlando de Palmeiras", que ainda será exibido hoje (27/4) à noite. O ex-narrador daJorge Vinícius declarou em recente entrevista que a emissora apenas “contrata preto, mulher e homossexual”. Para o profissional, que atuou na empresa entre 2010 e 2018, os gestores do maior canal de TV do país “perderam a mão” no processo de inclusão. Ele também acusou a emissora de praticar etarismo e criticou a onda de demissões durante entrevista ao podcast "Parlando de Palmeiras", que ainda será exibido hoje (27/4) à noite.



Logo, ele exemplifica sua fala ao citar Glória Maria, afirmando que, além de ser preta, “ela tinha talento”. “E Heraldo Pereira. Esse cara é um monstro. É um jornalista acima da média. (…). O trabalho de inclusão é importante? É. Tínhamos pouco? Tínhamos, concordo. Mas não vamos perder o foco. Em qualquer atividade, primeiro o talento. Senão, você gera outro preconceito”, completou Jorge, que tem no currículo, além do Mundial dos Estados Unidos, a cobertura de duas Copas do Mundo: uma em 1998, na França, e outra, em 2006, na Alemanha.

“A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe o etarismo. Será que eles não estão enxergando ou não estão preocupados? Cortaram altos salários, que é questão de administração, mas uma coisa que não é legal é mandar embora pessoas que completam 50 anos, 55 anos, 60 anos. A Globo está mandando embora gente de qualidade que ainda tem muito para dar”, finalizou.