Mauricio de Sousa perdeu a eleição para a cadeinar número oito por 35 votos a 2 (foto: Caio Gallucci/Divulgação)

Após perder a eleição para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, Mauricio de Sousa compartilhou um vídeo em suas redes sociais parabenizando o novo acadêmico, Ricardo Cavaliere, e agradecendo o apoio recebido durante a campanha. Após perder a eleição para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, Mauricio de Sousa compartilhou um vídeo em suas redes sociais parabenizando o novo acadêmico, Ricardo Cavaliere, e agradecendo o apoio recebido durante a campanha.

"Agradeço de coração os apoios que recebi nessa campanha e os que me honraram com seu voto acreditando na minha proposta para a ABL. Eu vou continuar nessa ideia de trabalhar e aprender com os acadêmicos, assim como vem acontecendo na Academia Paulista de Letras", afirmou.

Mauricio de Sousa, que teve apoio dos acadêmicos Fernanda Montenegro e Paulo Coelho, perdeu por 35 votos a 2. Houve apenas um voto em branco.

Muito obrigado por todo apoio! pic.twitter.com/z0wkcgRB2f %u2014 Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) April 27, 2023

Leia mais: Mauricio de Sousa perde vaga na Academia Brasileira de Letras

O novo acadêmico, Ricardo Cavaliere, é doutor em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Considerado um dos maiores especialistas em letras e linguística do país, ele substituirá a professora Cleonice Berardinelli, morta em janeiro passado, na cadeira 8 da ABL.

Também concorriam à mesma vaga Elois Angelos D'Arachosia, James Akel e Joaquim Branco e o advogado José Alberto Couto Maciel.

Akel, inclusive, chegou a protagonizar polêmicas envolvendo Mauricio de Sousa ao afirmar que gibi não era literatura de verdade e o criador da “Turma da Mônica” não tinha o que acrescentar à ABL.