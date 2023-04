Jornalista que disputa ABL com Maurício de Sousa: 'Gibi não é literatura'

Em março, Maurício de Sousa oficializou a candidatura para à cadeira 8 da ABL (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)) Jornalista e diretor de TV e teatro, James Akel, de 69 anos, disputa a cadeira número oito da Academia Brasileira de Letras com o cartunista Maurício de Sousa, favorito para o posto de imortal. Em entrevista à Revista Veja, o jornalista criticou os critérios de escolha e disse que a ABL pode "perder sua essência" caso o criador da Turma da Mônica ganhe a cadeira.







O jornalista afirma que os quadrinhos estão no campo do entretenimento, e não da educação ou literatura. "No dia em que acabarem os livros, acabou a literatura. A ABL não pode perder sua essência."









Questionado se já havia lido os gibis da Turma da Mônica, Akel disse que sim. "Claro que sim, mas depois de já ter aprendido a ler e a escrever, com o uso dos livros de verdade. Fico assustado quando dizem que os brasileiros se alfabetizam com a Turma da Mônica. Defender isso é uma incongruência."



Disputa pela cadeira

Em março, Maurício de Sousa oficializou a candidatura para à cadeira 8 da ABL, que era ocupada pela acadêmica Cleonice Berardinelli, que morreu aos 106 anos em janeiro.



“A candidatura à ABL é para reunir esforços com todos os acadêmicos em levar a importância desta entidade secular para que crianças e jovens conheçam mais a nossa literatura e grandes autores que por lá estão e já estiveram”, escreveu Maurício nas redes sociais.





A eleição para a cadeira ocorrerá no dia 27 de abril.