Cantora Nayara Vilela é encontrada morta aos 32 anos no Acre

A artista deixa um filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos (foto: Jozadarque Photoart AC/Divulgação)

A cantora Nayara Vilela, 32, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (24) em seu apartamento na cidade de Rio Branco, capital do Acre. A informação foi divulgada pela Rede Amazônica, afiliada da Globo na região. A sogra e um dos bailarinos dela confirmaram a morte e lamentaram no Instagram.

Acreana de coração, Nayara é natural do estado do Mato Grosso. Ela ficou conhecida por cantar piseiro em eventos e bares da noite da capital e cidades do interior. A artista deixa um filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos.

Nayara se casou há apenas um mês com Tarcísio Araújo, que já prestou depoimento às autoridades. Conhecido como Tarcísio Som, ele é empresário e gerenciava a carreira da esposa. Ele também é atirador esportivo e possui uma arma em casa, que está registrada e legalizada no momento.

A Polícia Civil do estado investiga se a cantora foi instigada a tirar a própria vida pelo marido, Tarcísio. Apesar de não haver indício de agressão ou briga, violência doméstica também não foi descartado, segundo o delegado Karlesso Nespoli, da 3ª Regional, ao telejornal local "JA 1".

Imagens que circulam na internet mostram uma possível discussão entre a cantora e o marido momentos antes de morrer. Esse material levou a polícia a investigar envolvimento do marido na morte da cantora, informou o jornal.