Luto: ator José Carlos Sanches, de 'Por Amor', é encontrado morto

Na última sexta-feira (26/2), o ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, no Rio de Janeiro. A polícia foi ao local após relatos de cheiro forte de moradores do edifício.

Segundo as informações preliminares, José Carlos estaria morto há quatro dias, pelo estado de decomposição do corpo. Os familiares do ator compareceram ao Instituto Médico Legal (IML), na manhã deste sábado para iniciar os trâmites funerários. A data do funeral ainda não foi dilvulgada.

Relatos no local indicam que o ator foi visto pela última vez na segunda-feira (21), pelas câmeras de segurança do prédio. O caso é apurado pela 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. "A 12ª DP (Copacabana) instaurou inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos", confirmou a assessoria da instituição em nota ao Gshow.





O ator trabalhou em várias novelas da TV Globo, entre elas, "Água viva", na primeira versão de "Tititi" e em "Que rei sou eu?”. O papel de mais destaque foi na novela “Por amor", em que interpretou o piloto Fausto. O último trabalho dele foi na série "Afinal, o que querem as mulheres?", que estreou em 2010.