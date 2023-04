Fotos de Marília Mendonça morta devem ser apagadas das redes, determina Justiça

Marília Mendonça (foto: Renato Cipriano/Flickr)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou nesta segunda-feira (17) que plataformas como Twitter, Instagram e Facebook devem apagar fotos do corpo da cantora Marília Mendonça que vêm circulando pelas redes sociais desde a semana passada.

Registradas pelo Instituto Médico Legal durante a autópsia da cantora sertaneja - morta num acidente aéreo, em novembro de 2021 -, as imagens geraram polêmica e causaram revolta em fãs, amigos e familiares de Marília Mendonça.

A decisão foi tomada a pedido da equipe jurídica da sertaneja. Pela determinação, fotos já publicadas devem ser excluídas e novos links devem ser barrados pelas plataformas.



As empresas têm 24 horas, a partir das 20h desta segunda, para cumprirem com a decisão. A multa é de R$ 10 mil diários, caso o conteúdo não seja apagado.

Ainda nesta segunda, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 22 anos suspeito de ter vazado as imagens da autópsia. Ele teria usado o Twitter para divulgar as fotos. A prisão foi feita durante a operação Fenrir, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos.



Veja: Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre divulgação de fotos da autópsia

As imagens foram obtidas a partir de um laudo do IML. Desde então, o documento sigiloso circula pela internet, pouco mais de um ano e meio após da morte da rainha da sofrência. Em resposta, parentes e equipe da cantora afirmaram à imprensa que o advogado da família busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento.