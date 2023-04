Saiba por que compartilhar fotos da Marília Mendonça morta é crime

A memória da imagem da cantora Marília Mendonça foi violada pelo vazamento de imagens da autópsia no IML (foto: Youtube/Reprodução) Quem divulgar e compartilhar fotos de Marília Mendonça morta e outros cadáveres pode ser punido pelo crime de vilipêndio. De acordo com o artigo 212 do Código Penal, pessoas que cometem este ato podem pegar de um a três anos de prisão, além de ter de pagar multa.









Além disso, a pessoa que divulga imagens do cadáver de Marília Mendonça e de outros corpos mortos pode ser responsabilizada pela esfera civil do direito. Segundo o advogado criminal Richard Lacrose, os familiares de Marília Mendonça, por exemplo, podem entrar com pedido de danos morais."Acessar e divulgar fotos de corpos mortos são questões de responsabilidade civil. Ou seja, a família do cadáver exposto pode entrar na esfera civil com pedido de danos morais, em virtude da exposição da imagem da pessoa falecida", argumentou o especialista.









Advogado da família de Marília Mendonça culpa Estado por vazamento de fotos Outro crime relacionado a essa lamentável atitude é o delito de tornar público processos sigilosos - como a investigação da morte da cantora. Nesse caso, a punição seria para a pessoa - ou o grupo no Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais - que vazou as imagens da artista.





"Em procedimentos sigilosos, sobretudo os de natureza investigativa, é obrigação do Estado zelar pela guarda e proteção das informações e dos documentos que estão sua tutela, de modo que, sendo comprovado que agentes públicos foram responsáveis pela captação ou divulgação, eles também serão alvos de responsabilização criminal", falou o advogado Sergio Vieira, sócio-diretor do escritório Nelson Wilians Advogados.





Estado de choque



A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, comentou nesta sexta-feira (14/4) o vazamento das fotos do corpo da cantora tiradas durante a autópsia no IML, após morrer em um acidente aéreo em novembro de 2021.





Ela fez um desabafo emocionado, ressaltando que o neto Léo, 3 anos, filho de Marília com o cantor Murílo Huff, já entende os fatos. "Está tudo bem com a família. Apesar de o episódio ter acontecido ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ela já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa", afirmou Ruth.





"A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende", acrescentou.





Ele reforçou o pedido para que ninguém reproduza as fotos que foram vazadas. "Não compartilhem disso. Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele (a pessoa que fez isso) vai lembrar de mim em algum momento", concluiu ela.