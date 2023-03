Internautas lamentam morte de Canisso, baixista do Raimundos

A morte de Canisso, baixista do Raimundos, nesta segunda-feira (13/3), foi lamentada por fãs e outros artistas, que fizeram suas homenagens na internet para o músico. Segundo a família do artista, ele teria sofrido uma queda em casa após um desmaio.

O baixista Canisso, do Raimundos, morreu nesta segunda-feira (13/3).

Canisso começou sua carreira como roadie em Brasília, na década de 1980. Lá, conheceu os amigos Digão e Rodolfo, com quem formaria o Raimundos. Com os colegas de banda, compôs sucessos como "Reggae do Manêro" e "Eu quero ver o oco".