Morre Canisso, baixista d'Os Raimundos, aos 57

Canisso se apresenta com os Raimundos no Mineirão em 2015, na abertura do show dos Foo Fighters (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O baixista Canisso, dos Raimundos, morreu nesta segunda-feira (13/3), aos 57 anos.





A informação foi divulgada pelo filho do artista, Pedro Toscano, em sua conta no Instagram.





Canisso começou sua carreira como roadie em Brasília, na década de 1980. Lá, conheceu os amigos Digão e Rodolfo, com quem formaria os Raimundos. Com os colegas de banda, compôs sucessos, como "Reggae do Manêro" e "Eu quero ver o oco",

Pelas redes sociais, Fernando Badaui, voaclista da banda CPM 22, lembrou que Canisso éra um "ídolo da adolescência que se tornou companheiro". As duas bandas dividiram palco em diversas ocasiões. Entre elas, no Rock in Rio 2019.

Não consigo acreditar como isso aconteceu, um ídolo da adolescência que se tornou companheiro de estrada e um grande irmão!! To chocado e muito triste!! Que vc encontre o caminho da luz Canisso!! Meus sinceros sentimentos à família, amigos!! %uD83C%uDF39 pic.twitter.com/50p8x4l822 %u2014 Fernando Badaui (@fbadaui) March 13, 2023

Outros artistas também usaram as redes para comentar a morte do músico.

Pitty, cantora:

muito, muito triste com a perda de Canisso.

um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. rest in power, man %uD83D%uDC94 %u2014 %u26A1%uFE0FPITTY%u26A1%uFE0F (@Pitty) March 13, 2023

Luiz Thunderbird, músico, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil:

Canisso %uD83D%uDE14

Um cara legal, um baixista de rock, de uma banda que fez sua história.

Que triste! pic.twitter.com/CjM8uB1H4M %u2014 Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) March 13, 2023

Sérgio Britto, vocalista dos Titãs:

Fábio Brasil, baterista do Detonautas:

PJ, baixista do Jota Quest: