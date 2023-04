Adele chora ao falar do divórcio em última edição do 'Carpool Karaoke'

A cantora Adele se emocionou ao falar sobre o divórcio em entrevista à última edição do "Carpool Karaoke", popular quadro do "The Late Late Show With James Corden". Divulgado nessa segunda-feira (24/4), no YouTube da atração, a artista britânica conversa com o apresentador -e amigo pessoal -sobre as mudanças de vida.

Segundo ela, o apresentador e sua esposa, Julia Carey, a ajudaram a encarar melhor o processo de divórcio com Simon Konecki.

"Foi o primeiro ano em que eu senti que tinha que assumir a responsabilidade de ser adulta. No ano anterior, eu deixei o Simon e tudo mais. Mas você, Jules e as crianças eram tão dedicados a cuidar de mim e do Angelo [filho dela com Simon], e eu lembro que você costumava fazer isso com bom humor", recorda ela.

Adele se emocionou no último 'Carpool Karaoke' com James Corden (foto: Reprodução/Youtube)

A seguir, Adele não conteve as lágrimas. "Você sempre foi como um adulto para mim - você e Julia - e vocês sempre me aconselharam", completou, enxugando o rosto.

Corden também se emocionou com o momento e a britânica lembrou de quando foi consultada por ele, quando não se sentia bem em casa. "Você parecia pra baixo, você não se sentia forte", detalhou.

Adele e Simon Konecki se divorciaram em setembro de 2019.