James Corden vê seu casamento ruir em "Vida de casal"

O aparente casamento perfeito de Jamie Buckingham (James Corden) e Amandine (Melia Kreiling) se dissolve numa teia de problemas em "Vida de casal", que estreia hoje (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)





É um tanto irônico que prestes a lançar uma série em que interpreta um chef, James Corden tenha se envolvido em um imbróglio com um restaurante badalado de Nova York. No mês passado, Keith McNally, dono do Balthazar, no Soho, foi às redes sociais banir Corden da casa porque ele seria o “mais abusivo” dos clientes em 25 anos de história do restaurante. O caso teve repercussões, pedidos de desculpas, novas brigas públicas e tal.









“Você quer desfazer as malas ou transar primeiro e depois desfazer as malas?”, é o que ouve Jamie Buckingham (Corden) de sua mulher, Amandine (Melia Kreiling). Ele é um chef “Michelin” que está em um idílio no interior da Inglaterra com ela, por quem é absolutamente apaixonado.





Amandine é francesa, linda e está bastante grávida. Isso não a impede de se debruçar com Jamie na banheira de hidromassagem e, entre um gole e outro de espumante, lhe perguntar o que vem a seguir. É tudo lindo e perfeito neste cenário à beira-mar – Jamie avista até uma baleia antes de se deparar com seu vizinho de casa, ninguém menos do que sir Tom Jones (interpretado pelo próprio ator e cantor galês, um mito entre os britânicos).

Traição

Em uma reviravolta, Jamie descobre que Amandine tem um amante. A descoberta em si ocorre em um momento dramático – o pobre chef, ao se descobrir traído, vomita ao lado do próprio Tom Jones (e a participação dele termina aí). A narrativa se volta para Londres, onde o casal vive com a filha mais velha.





Entre entrevistas com a imprensa local para falar do restaurante (que homenageia a mulher e se chama Amandine), Jamie vai tentar descobrir com quem ela o está traindo. Para tal, vai contar com a ajuda de seu cunhado e melhor amigo, Jeff (Colin Morgan), conhecido por uma palestra em que fala sobre a monogamia entre os mamíferos (mammals em inglês, o título original da série) – a título de curiosidade, a porcentagem varia de 3% a 5%.





Jeff é casado com a irmã de Jamie, Lue (Sally Hawkins), que começa a entrar em um mundo fantasioso em que se imagina como assistente de Coco Chanel. Isso, na verdade, é uma subtrama apenas para colocar outro casal em crise.





Mas a série é de James Corden, que também é um de seus produtores-executivos. Seu personagem, que começa em tom solar, vai entrar em um terreno para lá de sombrio ao descobrir que o amante da mulher é apenas um de seus muitos problemas.





De sujeito que tem tudo, Jamie descobre que sua vida, até ali, não passou de uma grande mentira. Acompanhar as transformações do personagem (ora Corden atinge lances dramáticos, ora faz comédia física) em meio a um acabamento plástico impecável e um cenário de sonhos já vale o título. Enxuta, com apenas seis episódios de menos de meia hora cada um, “Vida de casal” é um pequeno luxo em meio à mesmice das plataformas de streaming.





“VIDA DE CASAL”

• A série, em seis episódios, estreia nesta sexta (11/11), no Prime Video.