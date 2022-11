Rosi Campos é sábia cigana na série juvenil "No mundo da Luna"

Atriz interpreta a avó da protagonista na série que a HBOMax lança no próximo domingo (foto: Mercedes Guiso/Divulgação )



Quem se tornou fã de Rosi Campos por seus trabalhos na TV, como a Tia Morgana, de "Castelo rá-tim-bum"; a Mamuska, de "Da cor do pecado"; ou a Eponina, de "Êta mundo bom!", tem agora a chance de vê-la numa série produzida pela HBOMax e que estreia no próximo domingo (13/11). Quem se tornou fã de Rosi Campos por seus trabalhos na TV, como a Tia Morgana, de "Castelo rá-tim-bum"; a Mamuska, de "Da cor do pecado"; ou a Eponina, de "Êta mundo bom!", tem agora a chance de vê-la numa série produzida pela HBOMax e que estreia no próximo domingo (13/11).









Ao consultar um antigo baralho cigano, herança de família, ela começa a fazer sucesso com suas previsões, até precisar escolher entre os corações de Vini (Romani) e Dante (Leonardo Bittencourt).





A convivência com os jovens do elenco, segundo Rosi, criou um senso de comunidade entre eles e, assim como sua personagem, Rosi diz admirar bastante a personagem de Marina Moschen e também a atriz. "Além de ser muito linda e muito inteligente, ela é muito viva e muito divertida," comenta.

Curiosidade

A série é uma oportunidade de reviver a aura de magia que Rosi emanava como a bruxa Morgana, há quase 30 anos, no "Castelo'’. Para ela, as pessoas têm um interesse considerável por tudo aquilo que é misterioso e sobrenatural.





“Todo mundo quer ser bruxinho, né? Você vê o sucesso do Harry Potter. As pessoas têm uma coisa com o mistério que é muito grande. Eu me lembro de que as meninas olhavam para mim e eu ficava ‘gente, essa menina quer ser uma bruxinha’”, relembra.





"Esse poder que o ser humano tem da sabedoria, do conhecimento. As bruxas antigamente eram mulheres que conheciam as ervas, faziam partos, e os médicos não gostavam muito, porque elas acabavam ocupando funções que os homens faziam. Então elas foram muito perseguidas por isso."





O preconceito e a perseguição ao povo romani, sobretudo às mulheres ciganas, segundo Rosi, são oportunamente abordados na série. Suas tradições orais e atribuições femininas e masculinas foram devidamente estudadas para ser repassadas ao público da maneira mais fiel possível. Um professor de romani, o idioma cigano, foi convidado para ministrar aulas ao elenco e ensinar como se pronunciam certas palavras do vocabulário, presente no livro original. Assim como na telinha, entretanto, a comunidade cigana também lida com a questão de se abrir ao mundo exterior enquanto mantém vivas suas tradições.





"Espero que todo mundo assista, goste muito e conheça um pouco da cultura cigana, que é muito bonita," afirma a atriz.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes

“NO MUNDO DA LUNA”

• Série em 10 episódios, disponível a partir deste domingo (13/11), na HBOMax