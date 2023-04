Atriz e modelo indígena Dandara Queiroz conta que se redescobriu na TV

Depois de fazer sucesso nas passarelas, Dandara Queiroz estreia na TV e sonha em fazer novela (foto: Instagram/reprodução)





Aos 25 anos, Dandara Queiroz não tem do que reclamar. Natural de Araçatuba, interior de São Paulo, a modelo de origem tupi-guarani trabalha profissionalmente há dois anos. Um dos destaques da edição mais recente da São Paulo Fashion Week, ela acabou de estrear na TV, no elenco do especial “Falas da terra”, dentro da antologia “Histórias impossíveis” (Globo).

Atualmente, a tia de Dandara vive aldeada e, sempre que possível, recebe visitas da sobrinha.

“A comunidade fica bem pertinho de São Paulo, lá é um ponto de paz e equilíbrio que encontrei. É onde me fortaleço, me reconecto e crio minha estrutura para dar conta da correria da vida”, conta. “O que acho mais incrível é a força da energia ancestral que a natureza me traz. Também é impossível não notar o quão lindo é o amor incondicional, o cuidado e a reciprocidade que os originários tem com a nossa mãe-terra.”

Miss, modelo e atriz

Enquanto dava os primeiros passos para ingressar no mundo arquitetônico, Dandara começou a participar de concursos de miss. Foi se destacando e a quantidade de trabalhos em São Paulo fez com que se mudasse para a capital paulista. Em dois anos, foram mais de 250 trabalhos como modelo, com experiências no exterior. Em novembro de 2022, desfilou para 10 marcas diferentes na São Paulo Fashion Week.

Seguindo o trabalho como modelo, acabou recebendo um e-mail de Letícia Naveira, produtora de elenco da Globo, convidando-a para o teste de “Falas da terra”. Deu certo. E pensa em fazer novela no futuro.

“Me considero multiartista, atuação e moda são artes que me encantam. Pretendo me dedicar à carreira de atriz e conciliar com a de modelo, são complementares. Depois que interpretei a Josy, conheci muito mais de mim”, garante, referindo-se à personagem de “Falas da terra”.

Dandara Queiroz (à esquerda) diz que Josy a ensinou a amar. Ela contracenou com Isabela Santana e Ellie Makuxi em 'Falas da terra' (foto: Manoella Mello/Globo)

Ela planeja outras atividades artísticas. “A música está bem ativa na minha vida e tenho alguns projetos novos de colaboração com rappers indígenas”, diz, enquanto espera novos contratos internacionais para passar uma temporada na Europa.

Em “Pintadas”, episódio de “Falas da terra”, Josy conhece Luara (Ellie Makuxi) e Michele (Isabela Santana) no Mato Grosso do Sul, durante a gravação de um clipe de rap na floresta.

As três são impactadas por acontecimentos fantásticos que as levarão ao mergulho na ancestralidade de seus povos.

“A Josy me ensinou a me amar. Admiro muito a força de vontade que ela tem, a dedicação, a forma como ela sonha. Para ver tudo isso nela, tive que encontrar em mim primeiro”, comenta.

O especial da TV Globo também abordou a degradação das florestas e a violência contra a mulher. “A mensagem que (o programa) passa para mim é de cura. Talvez não com a história, mas com o processo. Cada um tem um trauma e história. Muitas mulheres talvez nem percebam que carregam um peso, e o episódio pode despertar isso, a busca de ajuda, por libertação.”