Acampamento cultural debate literatura marginal e periférica em Minas

Coletivoz - Sarau de Periferia participa do evento, que começa nesta sexta (21/4), no Barreiro (foto: Reprodução)

O 1º Acampamento Cultural Diversos e Diálogos, encontro da literatura marginal e periférica de Minas Gerais, começa nesta sexta-feira (21/4) e segue até sábado (22/4), na Escola Municipal Polo de Educação Integrada – Poeint Barreiro (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 Bairro Flávio Marques Lisboa).

Fora do eixo

Nos últimos anos, a chamada literatura marginal e periférica ganhou as ruas por meio da poesia oral de saraus, slams e batalhas de rima, ligadas ao rap. Karine Bassi, coordenadora do 1º Acampamento Cultural Diversos e Diálogos, é produtora cultural na Aborda, escritora integrante do Coletivoz e idealizadora da editora popular Venas Abiertas. Ela comenta essa literatura: “É uma expressão única das experiências e perspectivas de grupos marginalizados, que oferece um ponto de vista alternativo sobre a sociedade e suas dinâmicas, desafiando, muitas vezes, as narrativas dominantes”.

Um dos objetivos do encontro é o reconhecimento da literatura marginal e periférica como um dos grandes patrimônios culturais de Minas Gerais.

Para participar do evento, com ou sem alojamento, é preciso fazer inscrição via formulário. Quem quiser acampar poderá chegar ao Poeint Barreiro nesta quinta-feira (20/4), a partir das 20h, e ir embora no domingo (23/4). As inscrições também estão abertas para quem quiser participar como feirante. Podem se inscrever artistas, livreiros, editoras independentes, artesãos e vendedores de lanches.





Há também inscrições para artistas que queiram realizar performances ou propor instalações. Nesta sexta, entre outras atividades, Tia Rafa ministrará a palestra “Literatura LGBTQIAP+ e a diversidade transexual na arte”, às 10h30. Já às 12h50, começam os painéis “Ferréz e a literatura marginal”, com Poeta Veraz, e “Poéticas de mulheres dos slams de BH”, com Bruna Stéphane. Informações, inscrições e programação completa em www.instagram.com/diversosdialogos