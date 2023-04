Quarteto Lucas Telles une choro, samba, jongo e valsa em show nesta noite

Lucas Telles diz que seu trabalho dialoga com jazz, choro e música clássica (foto: Alexandre Resende/divulgação)

Com curadoria da Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, inicia-se nesta quinta-feira (20/4), às 19h, no Memorial Vale, o projeto Música de Câmara. O objetivo é reunir uma série de duos, trios e quartetos formados por artistas que são referência em seus instrumentos e também se destacam na música sinfônica e popular.









Segundo o artista, o repertório se sua autoria une gêneros como o choro, samba, jongo, valsa, forró, jazz, música de concerto e regional brasileira.





O maestro Toffolo explica que o evento será apresentado uma vez por mês, sempre nas noites de quinta-feira, prosseguindo até o fim do ano. Entre as outras atrações, a percussionista Nathália Mitre, que se apresenta em duo; a formação com violão, viola caipira, baixo e voz comandada por Pedro Gomes; o trio de Maira Manga, além da cantora Lívia Itaborahy, acompanhada ao piano.





Ele ressalta que esse é um projeto no qual a Orquestra Ouro Preto, em parceria com o Museu da Vale, fará uma espécie de auditoria dos espetáculos apresentados por artistas mineiros.





“É muito bacana poder abrir esse espaço para grupos de câmara que trabalham. Enfim, para que figuras que têm esse trabalho importante em Minas Gerais possam se apresentar e fazer parte de mais um centro cultural.”





O maestro esclarece que a Orquestra Ouro Preto está apenas colaborando para poder fazer esse movimento mais presente na vida dos mineiros. “A gente faz a curadoria, convidando os artistas para se apresentarem e nesse primeiro encontro, quem se apresenta é Lucas Telles, um violonista que tem projeto muito sólido de música em Minas Gerais.”

Agenda





Ele revela que, por enquanto, os organizadores não estão pensando em gravar as apresentações. “Na verdade, é apenas uma movimentação do cenário musical mineiro em si. É a segunda vez que a gente propõe uma série lá dentro, sendo que a primeira foi Mulheres na Música, apresentado antes da pandemia.”





Lucas Telles Quarteto é formado por ele ao violão, Marcelo Chiaretti (flautas), Abel Borges (percussão) e Bruno Veloso (contrabaixo acústico).





“É um show-concerto de música de câmara popular, então tem uma formação e uma abordagem camerística, como é próprio da série de Música de Câmara, que vem muito da minha formação da música de concerto. Estudei violão clássico, fiz minha trajetória inicial nesse universo da música de concerto e depois acabei trabalhando mais com a música popular, mas sempre misturando tudo assim, com o jazz, com o choro e com a música clássica”, explica Lucas Telles.

Toca de Tatu





“O repertório traz também músicas minhas que gravei com o meu grupo Toca de Tatu, com o qual já estou há 12 anos”, adianta Lucas Telles.





“O grupo continua na ativa e chegamos a gravar três CDs. Como neste domingo (23/4), é o Dia Internacional do Choro, iremos tocar no Clube de Jazz, na Savassi. Nesse concerto do museu, vamos tocar músicas que já registrei em discos do Toca, músicas do meu disco ‘Outono’, lançado em 2019, e de um EP de violão solo que lancei durante a pandemia, em 2021, chamado ‘Trilhar’. Os arranjos são novos, feitos especialmente para essa formação de quarteto que já estou montando desde o ano passado e que, provavelmente, será a base do meu próximo CD.”





Lucas ressalta que o concerto do Museu da Vale será muito bom para poder colocar suas músicas na roda e mostrar a nova formação.





“Elas estão aí, em outras formações, para serem ouvidas, mas não é a mesma coisa, quando a gente está tocando-as em outros espaços. Então, é muito legal para irmos formatando e, aos poucos, vendo se vale a pena outro registro ou mesmo se aquele já é o suficiente. Porém, a gente continua tocando a música nos shows. Vamos apresentar nove músicas autorais e o concerto terá uma duração de cerca de 50 minutos", revela.

“MÚSICA DE CÂMARA – LUCAS TELLES QUARTETO”

Nesta quinta-feira (20/04), às 19h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640 – Funcionários). Ingressos gratuitos, com retirada 1h antes do evento. Informações: (31) 3308-4000

Toffolo explica que a agenda do projeto já está completa. “Ela ficou bem diversa, com pessoas bacanas e com a presença de mulheres muito fortes, enfim, cameristas que têm projetos de composições próprias. É muito importante, quando mais espaços são abertos para a música de câmara, ainda mais em uma cidade tão profícua como é Belo Horizonte. A ideia é essa.”Ele ressalta que com essa formação de quarteto e com instrumentos acústicos, a apresentação terá uma abordagem especial. “A forma de pensar os arranjos e composições tem viés camerístico, mas tem muita coisa da música popular envolvida. Há abertura para improvisação, com influência do jazz e do choro. O repertório é todo composto por músicas minhas, sendo que a maioria delas já está gravada em algum álbum, porém essa formação de quarteto é nova. Então, as gravações que existem das minhas que estão no repertório, músicas são tocadas por outras formações.”Lucas conta que já tem muitas músicas prontas. “Várias pessoas comentam comigo que há muitas músicas minhas no streaming, porém em discos de outras pessoas”, comenta. Ele adianta que pretende lançar um disco no final do segundo semestre. “Neste semestre vou gravar um disco de violão e piano, com a minha mulher, Luísa Mitre.”