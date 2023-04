Lô e Telo Borges, Cláudio e Flávio Venturini levam '4 irmãos' a Ouro Preto

Lô e Telo Borges, Cláudio e Flávio Venturini se apresentam na sexta (21/4), na Praça Tiradentes, na cidade histórica (foto: Livia Bastos/divulgação)

A apresentação de Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo Borges é o destaque da Semana Inconfidência Mineira, com atrações culturais gratuitas, até 21 de abril, em Ouro Preto. O show “4 irmãos” será realizado na sexta-feira (21/4), a partir das 20h, na Praça Tiradentes. Integrantes do Clube da Esquina e referências da MPB, Lô e Flávio juntam-se aos seus respectivos irmãos, Telo e Cláudio, para um espetáculo especial, com canções que marcaram a história da música brasileira. A apresentação de Flávio Venturini, Cláudio Venturini, Lô Borges e Telo Borges é o destaque da Semana Inconfidência Mineira, com atrações culturais gratuitas, até 21 de abril, em Ouro Preto. O show “4 irmãos” será realizado na sexta-feira (21/4), a partir das 20h, na Praça Tiradentes. Integrantes do Clube da Esquina e referências da MPB, Lô e Flávio juntam-se aos seus respectivos irmãos, Telo e Cláudio, para um espetáculo especial, com canções que marcaram a história da música brasileira.





• • •









• • •





A programação inclui ainda apresentações do Núcleo de Formação em Dança do Sesc e da Orquestra de Câmara do Sesc. Nesta quarta (19/4), as atrações começam às 10h, com o Conexão SambaPreto: Vivência com tambores na Escola Dom Pedro, seguido por Estação das Histórias nas Escolas (hoje, às 14h; e amanhã, às 10h) e, às 20h, o Festival Já Raiou a Liberdade – Sons do Brasil, no Museu Boulieu.





• • •





Na quinta (20/4), às 19h, haverá também o evento Vivência: A música congadeira, na Casa de Cultura Negra. Já na sexta (21/4), além do show “4 irmãos” (20h), haverá a abertura da exposição “Fetiche de madeira – Cícero Alves dos Santos ‘O Véio’”, na Casa dos Contos e, também às 15h, intervenções artísticas com o “Passa na praça que a arte te abraça”. Às 17h, a apresentação será da Orquestra de Câmara do Sesc.

Toda a programação é gratuita.